Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Lucas Emiliano Casco llevaba varios días desaparecido. Su hermano fue detenido en 2014 y lo hallaron muerto en el río Paraná después de casi un mes de búsqueda

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó este jueves el cierre de la búsqueda de Lucas Emiliano Casco . Se trata de uno de los hermanos de Franco Casco , el joven desaparecido a mediados de la década anterior y hallado sin vida en el río Paraná.

La denuncia para resolver la situación la hizo Ramón , el padre del muchacho. El hombre contó que su hijo lo había visitado en su casa del barrio Santa Lucía. Después, lo acompañó a tomar el colectivo para que volviera a su hogar en el barrio Fontanarrosa.

Allegados al padre de Casco querían analizar videos las cámaras de vigilancia de las paradas de transporte en el recorrido que incluye un enlace en la Terminal de Ómnibus. A menos de 24 horas del pedido de colaboración oficial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció que el joven de 26 años se encontraba en buen estado de salud .

Franco Casco, de 20 años y oriundo de la ciudad bonaerense de Florencio Varela, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar familiares. El 6 de octubre fue detenido en el barrio Luis Agote y trasladado a la comisaría 7ª, donde fue visto con vida por última vez .

La Policía sostuvo que había sido liberado ese mismo día, pero 24 días después su cuerpo apareció en el río Paraná. La investigación pasó al fuero federal y se encuadró como una desaparición forzada seguida de muerte.

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En 2021 comenzó el juicio oral contra 19 policías y un vecino, luego de que inicialmente fueran investigados 26 agentes de la comisaría. En julio de 2023, el Tribunal Oral Federal Nº 2 absolvió a todos los acusados en un fallo dividido. Uno de los tres jueces, Otmar Paulucci, votó en disidencia y propuso condenas para varios policías, mientras que los otros dos magistrados consideraron que no había pruebas suficientes para acreditar que Casco hubiera sido torturado y asesinado dentro de la seccional.

La situación judicial cambió en diciembre de 2024, cuando la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones y ordenó dictar una nueva sentencia a partir de otro análisis de las pruebas. Los camaristas señalaron deficiencias e irregularidades en la investigación y cuestionaron la valoración fragmentada de la evidencia realizada en el juicio. Los policías imputados permanecen en libertad mientras continúa el proceso.