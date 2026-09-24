Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Jugó una temporada en Arroyito, donde participó en 25 partidos del Canalla en los que marcó cinco tantos

Teo Gutiérrez jugó 25 partidos en Central, en los que marcó cinco goles. Estuvo en Arroyito algo menos de un año.

Llegó a Central en agosto de 2016, a préstamo desde el Sporting de Lisboa. Jugó en Arroyito menos de un año (25 partidos) y marcó cinco goles, bastante menos que los que se esperaban de él. Se fue en junio del año siguiente y ahora, casi diez años después, anunció su retiro.

Es que, a los 41 años, Teófilo Gutiérrez todavía está activo en Junior de Barranquilla. Lleva allí dos temporadas y en ese club le dará un cierre a su carrera, en la que jugó 720 partidos oficiales y marcó 231 goles, además de dar 113 asistencias. Del total de goles, 19 fueron para la selección de Colombia.

En efecto, Teo Gutiérrez anunció que jugará hasta diciembre de este año y que luego dejará el fútbol. El delantero, que en Argentina también pasó por Racing y River, organizará un partido para despedirse al que invitará a muchos colegas. Por ahora no se sabe que vaya a incluir en esa convocatoria a alguien que haya jugado con él en Central.

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El anuncio de Teo Gutiérrez

Gutiérrez hizo el anuncio en una entrevista televisiva. Y allí reconoció que no le resulta fácil decir adiós al fútbol. "Todas las noches lo vengo meditando. No es fácil, pero siempre hay un punto final. Agradecimiento a Dios, a mi familia y a esos jugadores que me hicieron cada vez más completo”, dijo.

El delantero, temperamental y muchas veces polémico, dijo que aspira a terminar su carrera con un título para el Junior, el club de su vida. "Ojalá podamos ganar el tricampeonato", sostuvo.

Gutiérrez ganó 17 títulos oficiales con Trabzonspor, Cruz Azul, River, Sporting de Lisboa, Junior y Deportivo Cali.

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