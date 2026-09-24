Lo denunciaron por usurpación en Nuevo Alberdi y lo arrestaron con decenas de balas

Luis N. fue detenido en la zona norte de Rosario. Los vecinos del barrio señalaron que la casa le pertenece a una joven de 27 años

El operativo por usurpación concluyó con el hallazgo de 56 proyectiles en Grandoli al 3500.

Un hombre de 38 años fue detenido este miércoles bajo sospecha por usurpación en Nuevo Alberdi . A partir de la denuncia realizada a la noche, la policía secuestró una importante cantidad de balas dentro de una casa que había ocupado de manera ilegítima.

Las fuerzas de seguridad provinciales fueron a revisar el inmueble y detectaron dos cuestiones graves. En primer lugar, el sospechoso no tenía ninguna forma de acreditar que fuera el dueño de la vivienda en Grandoli al 3500 . Además, en el interior había decenas de proyectiles calibre 9 milímetros y un cargador compatible con estas municiones.

Los agentes del Comando Radioeléctrico decidieron arrestara Luis N. por el hallazgo del material balístico y el presunto caso de usurpación. Al final de la jornada comprobaron que la propiedad era de la joven de 27 años que había pedido ayuda inicialmente.

El procedimiento policial se llevó a cabo a las 22 en el extremo norte de Nuevo Alberdi. La víctima advirtió que le habían usurpado su casa y el presunto responsable rápidamente respondió ante la presencia de las autoridades.

Foto: Policía de Santa Fe.

El hombre acusado por la muchacha salió del domicilio y dijo que era el dueño. Cuando le pidieron documentación que permitiera comprobarlo, empezó a contestar de manerar evasiva y la sospecha se incrementó.

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Luis N. les abrió la puerta a los policías y la situación cambió en cuestión de minutos. Tras el ingreso, los agentes encontraron una caja con 56 balas y un cargador de 9 milímetros.

Foto: Policía de Santa Fe.

Después del arresto, los vecinos de la zona corroboraron que la casa era de la joven que había hecho la denuncia. Mientras tanto, el detenido quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 10ª. Además de la evidencia antes mencionada, le secuestraron dos teléfonos celulares Samsung y LG.