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El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

El sábado habría un leve aumento de la temperatura y el domingo bajaría y podría haber chaparrones y fuertes ráfagas de viento

24 de septiembre 2026 · 23:29hs
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El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 25 de septiembre en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 26º, que tendría un leve aumento el sábado y un descenso hasta los 23º el domingo, que también tiene chances de chaparrones y fuertes ráfagas de viento.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte, un registro de 13º y cielo mayormente nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros en 19º y viento moderado. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado, con 26º de máxima bajando a 20º a la noche.

El sábado arrancaría y terminaría con fuertes ráfagas de viento, pero entre la mañana y la tarde habría vientos moderados del este, estaría parcialmente nublado y los registros estarían entre 27º y 13º.

El domingo tiene algunas chances de chaparrones para todo el día, con fuertes ráfagas en la mañana, una máxima de 23º y una mínima de 15º.

Para el lunes pronostican una mañana con cielo nublado y una marca de 14º, y una tarde de eventuales lluvias aisladas y 23º de máxima.

El martes arrancaría con chaparrones, fuertes ráfagas de viento y 15º, para continuar con cielo mayormente nublado y una temperatura de 22º.

El miércoles repuntaría la máxima, llegando a 25º, y bajaría la mínima, para llegar a 10º. El cielo estaría mayormente nublado.

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