Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

El conductor denunció que un delincuente lo amenazó con un objeto punzante cuando llegó al destino. Después escapó con el dinero y el celular

El chofer del taxi dijo que el delincuente escapó en Ituzaingó al 4700.

La Policía de Santa Fe hizo este jueves un operativo por un robo a un taxista en la zona oeste rosarina. De acuerdo al testimonio de la víctima, el ladrón fue un falso pasajero que había subido cerca del ingreso al Fan Fest de los Juegos Suramericanos 2026 .

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que el conductor de 62 años resultó ileso después de las amenazas . Luego de la huida del delincuente, dio aviso a las autoridades y el procedimiento concluyó sin arrestos.

Los primeros reportes indican que el maleante estaba armado cuando abordó el vehículo en el centro de la ciudad . De esta manera consiguió llevarse el dinero que tenía el chofer y su teléfono celular. Según la versión preliminar, estaba solo.

El taxista denunció que el autor del robo había pedido el servicio en avenida Pellegrini y Alvear . Así, el viaje comenzó en uno de los puntos de entrada y salida del corredor recreativo que se armó en el bulevar Oroño para los Juegos Suramericanos.

En ese momento, el supuesto pasajero solicitó que lo llevaran hasta un sector del barrio Bella Vista Oeste. A partir de esa solicitud, el conductor recorrió algo más de 30 cuadras.

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Cuando llegó la hora de pagar, el hombre que estaba en la parte trasera del coche sacó un elemento punzante. Entonces amenazó al chofer y exigió que le diera el dinero en efectivo.

Según fuentes policiales, el delincuente se llevó la plata y el celular. La víctima no requirió asistencia médica.