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Milei: "Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia"

El presidente dijo en el Economic Club de Nueva York dijo que la oposición y el periodismo buscan instalar “una constante sensación de crisis para perjudicar al gobierno”

24 de septiembre 2026 · 19:15hs
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Milei: Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró ante empresarios e inversores en el Economic Club de Nueva York que si su gobierno es reelecto la Argentina tendrá en 2028 “el mejor año económico de la historia”.

“Todos los inversores y actores económicos del mundo libre saben que, si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, afirmó el mandatario durante su exposición.

>> Leer más: Milei dijo que la ONU "decidió mirar para otro lado" frente al conflicto en las Malvinas

En la misma línea sostuvo que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria “se van a acelerar dramáticamente”, mientras que también llegarán capitales vinculados a nuevas actividades.

En otro pasaje del discurso sostuvo que la Argentina lleva 27 meses de crecimiento sostenido y que actualmente crece a un ritmo que "cuadruplica" el promedio histórico del país.

Por otra parte, rechazó las críticas de la oposición, periodistas y economistas que, según afirmó, buscan instalar “una constante sensación de crisis para perjudicar al gobierno”.

“El mercado reconoció nuestro trabajo”, sostuvo el mandatario, quien también aseguró que durante su gestión se crearon 500.000 puestos de trabajo netos y atribuyó el aumento de la mora financiera a la expansión reciente del crédito.

La IA, sin regulación

En sintonía con su discurso en la ONU, Milei habló del desarrollo de la inteligencia artificial y reiteró que “no va a regular” esta tecnología de manera preventiva. Además, planteó que trabaja en un marco jurídico que contemple la no regulación preventiva, un esquema de responsabilidad limitada para empresas que operen con agentes de inteligencia artificial y beneficios fiscales.

Por último, cuestionó con dureza al peronismo y al kirchnerismo: sostuvo que, cuando gobiernan fuerzas no peronistas, el Partido Justicialista quiere impedir que puedan llevar adelante cambios permanentes.

“Para el año que viene tenemos estabilidad asegurada”, prometió, y concluyó: “El año que viene nos convertiremos en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno de la democracia a nuestro país”.

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