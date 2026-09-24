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Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Por una amplia mayoría, se aprobó la nueva legislación que limita el beneficio a la Patagonia, Malargüe y la Puna

24 de septiembre 2026 · 19:49hs
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Por amplia mayoría

Por amplia mayoría, el Senado aprobó la quita de subsidios en el gas a más de 90 ciudades. 

El Senado convirtió en ley el proyecto de Zonas Frías, que restringe el subsidio del gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna. La legislación deja sin ese beneficio a más de un millón de habitantes de 94 ciudades.

El tratamiento del proyecto se inició tras haber sancionado la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que tuvo modificaciones y fue girada en revisión a Diputados. La iniciativa de quita de subsidio fue sancionada por 38 votos a favor y sólo 8 en contra.

El proyecto modifica la ley 27.637, sancionada en 2021, que había ampliado considerablemente el régimen de Zonas Frías.

Hasta entonces, los descuentos estaban concentrados principalmente en la Patagonia, Malargüe y la Puna. Con la reforma, el beneficio se extendió a distintas localidades y departamentos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Salta, Jujuy y otras provincias.

La nueva legislación anula aquel cambio y vuelve al esquema original, y deja sin el beneficio a la provincia de Santa Fe.

El proyecto establece que podrán mantener el descuento los hogares considerados vulnerables, entre ellos aquellos cuyos ingresos sean inferiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo. También contempla situaciones específicas, como hogares con integrantes registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y veteranos de Malvinas con pensión vitalicia.

>>Leer más: El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia desde ahora

Qué pasa en Rosario

La ampliación de 2021 incorporó al régimen a Rosario y otros siete departamentos del sur provincial: General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano.

Según datos de Enargas citados durante el debate legislativo, en Rosario son 388.919 los hogares alcanzados por el beneficio. A ellos se suman 48.765 de General López, 38.864 de San Lorenzo, 19.159 de Caseros, 16.740 de Constitución, 14.818 de Iriondo, 12.680 de San Martín y 10.658 de Belgrano. En conjunto, representan más de 550 mil hogares y alrededor de 1,76 millones de personas en el sur santafesino.

“De ese total, 292 mil usuarios sufrirán un aumento de 50 %. En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad”, argumentaron desde el bloque Unión por la Patria.

La eventual eliminación del beneficio generalizado implicaría que esos usuarios ya no tendrían automáticamente el descuento por Zona Fría. En cambio, deberían cumplir con los criterios establecidos para acceder al subsidio focalizado.

Desde el gobierno de Santa Fe cuestionaron la iniciativa. La administración provincial advirtió que la modificación trasladaría mayores costos a las familias y al sector productivo y calificó la medida como un aumento encubierto de las tarifas.

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