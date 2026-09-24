Natalie Pérez reveló el encuentro que tuvo con Ashton Kutcher: "Sentí que lo enamoré un poco"

La cantante mostró una foto que se tomó junto al actor y contó que aquel encuentro le generó algunos problemas con su pareja de ese momento

La cantante y actriz Natalie Pérez atraviesa un gran momento en lo profesional , mientras continúa con sus presentaciones y con su carrera musical, recientemente visitó la ciudad para participar del Fanfest de los Juegos Suramericanos, la artista forma parte de la mesa del programa de streaming "Sería increíble". En este contexto, Natalie contó una anécdota en vivo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La actriz reveló que tuvo un particular encuentro con la estrella de Hollywood Ashton Kutcher.

Natalie no solo mostró una fotografía que se tomó junto al actor durante un evento de Netflix, sino que también contó que aquel encuentro le generó algunos problemas con su pareja de ese momento . Entre risas, confesó: “Sentí que lo enamoré un poco”.

Todo comenzó cuando Natalie mostró una fotografía que se había tomado junto al actor durante un evento de Netflix. Al ver la imagen, la conductora del programa, Nati Jota, le preguntó: “¿No sentís que lo enamoraste un poco?”.

“Sí, la verdad que sí”, confesó. Cuando le preguntaron por qué no había avanzado con el actor, Natalie explicó que en ese momento estaba de novia. “No saben el problema que me trajo con mi novio”, reveló. Y agregó: “Era mi permitido. Y me porté bien”.

La artista también recordó los nervios que sintió al encontrarse con la estrella de Hollywood. “Solo le pedí la foto, yo estaba muy nerviosa. Me estaba cruzando con el amor de mi vida”, relató.

Luego, contó un detalle del momento, Ashton Kutcher la tomó de la cintura para posar junto a ella. Y recordó: “Yo estaba diosa mal, toda vestida de negro. Venía de estar cuatro meses en Brasil caminando todos los días, estaba re trabada”.

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