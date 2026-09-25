Un hombre fue baleado en el pecho en la zona ribereña de Villa Gobernador Gálvez

El ataque sucedió en la noche del jueves. El hombre baleado, de 34 años y vecino del lugar fue derivado a un hospital de Rosario

El hombre que fue baleado el jueves a la noche en Villa Gobernador Gálvez es atendido en el Hospital Provincial de Rosario

Un hombre de 34 años fue baleado en la noche del jueves en inmediaciones en Corrientes y La Ribera, en Villa Gobernador Gálvez . La víctima recibió un disparo en el tórax y permanece internada en el Hospital Provincial de Rosario.

Fuentes oficiales señalaron que el incidente se reportó poco después de las 22.30 a la Central de Emergencias 911 cuando la persona herida ingresó en compañía de un familiar primero al Hospital Gamen de la vecina ciudad.

La víctima fue identificada como Matías R., de 34 años, quien tiene domicilio fijado en La Ribera al 600, es decir cerca del lugar donde fue atacado.

Los pormenores de la agresión no se pudieron conocer hasta el momento. No se pudo determinar concretamente si se trató de un intento de robo o una agresión directa hacia la víctima.

Según los voceros, Matías R. fue trasladado por un familiar hasta el Hospital Gamen y señaló que desconocía lo ocurrido.

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Los médicos que lo atendieron en el Gamen determinaron que el hombre sufrió una herida de arma de fuego en el tórax con orificio de entrada, pero sin salida. Tras las primeras atenciones, la víctima fue derivada al Hospital Provincial de Rosario.

Intervienen en este caso, la seccional 26ª de Villa Gobernador Gálvez, Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Flagrancia en turno.