Argentina y Paraguay llegaron a la final más convocante de los Juegos Suramericanos 2026

Los organizadores vendieron 12.000 entradas al partido de los seleccionados masculinos de fútbol en la cancha de Newell's

El combinado tricolor le ganó a Argentina por 2 a 1 en el debut.

La disputa por el campeonato de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos 2026 se programó este viernes con un nuevo enfrentamiento de la selección argentina ante Paraguay . El gobierno de Santa Fe ratificó que las entradas pagas se agotaron para ver la final más convocante del evento , aunque quedaban lugares para ingresar de forma gratuita y por orden de llegada.

Fuentes oficiales anunciaron la venta de 12.000 localidades en la cancha de Newell's . Además de quienes consiguieron su lugar en forma anticipada, los organizadores abrirán el estadio Marcelo Bielsa para miles de personas más con la expectativa de tener las tribunas colmadas.

La demanda antes de la definición en fútbol masculino es tal que los encargados del operativo de seguridad eligieron un sector para recibir al público paraguayo en el Coloso del parque de la Independencia. El plan de control contemplaba el uso de distintas puertas de acceso para asistir al encuentro.

De acuerdo al cronograma oficial, el inicio del cotejo de las selecciones sub 19 se programó a las 15 en el estadio de la Lepra . El ganador se quedará con la medalla de oro en el penúltimo día de los Juegos Suramericanos que también se desarrollaron en Santa Fe y Rafaela.

Los organizadores decidieron abrir las puertas de la cancha a las 12.30 del mediodía. Las autoridades recomendaron ir lo más temprano posible, sobre todo en el caso de quienes no contaban con entradas anticipadas.

>> Leer más: La ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos tendrá eco en Rosario y Rafaela

Desde el gobierno santafesino anticiparon que las personas que pagaron para sacar el código QR del partido tienen asignada la tribuna este. A través de la puerta 1 pueden ocupar ambos niveles de la platea Maxi Rodríguez.

Por otro lado, el público albiceleste con entrada gratuita tiene asignadas las populares norte y sur. Finalmente, los hinchas de la selección tricolor deben dirigirse al sector oeste, en la platea Tata Martino.

Recomendaciones para evitar disturbios en la final

Luego de la agresión a un joven durante uno de los partidos del combinado nacional, uno de los voceros de los Juegos Suramericanos 2026, Federico Angelini, recordó que no se permite el ingreso con remeras o prendas de otros clubes. "Si quieren traer una camiseta, que sea de la Argentina", sugirió.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe añadió que está prohibido el ingreso con elementos contundentes. Por eso recomendó evitar el uso de botellas y equipos de mate a la hora de ir al Coloso.

Al margen de la definición, el funcionario trazó un balance positivo con respecto a los operativos de control en cada una de las competiciones. Al respecto, manifestó: "No tuvimos casi incidentes. Es un evento deportivo al que concurrieron alrededor de 1.800.000 personas. Hubo situaciones mínimas, pero, por tratarse de una final, pedimos que todos vengan a alentar".