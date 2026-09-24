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A caballo y a los tiros en zona oeste: internaron a un hombre baleado en la cabeza

El paciente internado en el Heca tiene 37 años y fue atacado por varios delincuentes. La policía arrestó a cuatro sospechosos cerca de avenida Circunvalación

24 de septiembre 2026 · 07:48hs
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Los agresores huyeron a caballo en Colombres al 2800 y la víctima fue hospitalizada.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los agresores huyeron a caballo en Colombres al 2800 y la víctima fue hospitalizada.

Cuatro personas fueron detenidas este miércoles tras la denuncia de una balacera perpetrada por delincuentes a caballo en Rosario. De acuerdo a la versión preliminar, un hombre resultó herido en la cabeza y terminó internado después de los disparos en la zona oeste.

Los médicos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) comprobaron que la víctima agredida en Colombres al 2800 se salvó, ya que no sufrió lesiones graves durante el ataque. Mientras tanto, la Policía de Santa Fe arrestó a un grupo de personas a casi 20 cuadras de allí.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que los sospechosos no estaban armados. Sin embargo, durante la requisa les secuestraron material balístico, de modo que quedaron a disposición de la Justicia provincial para definir su situación procesal.

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Según el primer reporte oficial, tres delincuentes atacaron a un hombre de 37 años a las 18, a unas pocas cuadras del Complejo Penitenciario Rosario. La sobrina de la víctima precisó que los autores de los disparos iban montados a caballo.

Afortunadamente, el paciente atendido en el Heca quedó fuera de peligro luego del traslado hacia el nosocomio municipal en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Un proyectil rozó la parte izquierda de su sien, de manera que no presentaba heridas complejas.

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La búsqueda de los agresores llevó a la policía a cruzar la avenida Circunvalación. Los jinetes fueron identificados en la rotonda que une la colectora interna con el bulevar Seguí.

En primera instancia, los agentes comprobaron que uno de los detenidos llevaba ocho vainas servidas de balas calibre 32 entre sus prendas. No obstante, ninguno de ellos portaba armas de fuego en el momento de la aprehensión.

Entre los presuntos agresores se incluye un chico de 16 años. Tanto el adolescente como Adrián L. (18), Alan V. y Uriel V. (ambos de 21 años) quedaron demorados en la comisaría 32ª. Mientras tanto, la Brigada Ecológica y Rescate Animal (Bera) se ocupo de reubicar a los caballos que utilizaban.

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