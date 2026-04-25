Luciano Pereyra enamoró a Rosario con un Metropolitano colmado

La ciudad recibió a uno de los artistas más queridos de la música nacional y se vivió una noche inolvidable, con una conexión constante con el público y un repertorio cargado de éxitos

Con una puesta imponente, una conexión constante con el público y un repertorio cargado de éxitos, Luciano Pereyra ofreció un show emocionante de principio a fin en Rosario . Desde los primeros acordes de “Ahora resulta” y “Una mujer como tú”, la energía del público marcó el pulso de una noche especial.

Durante el concierto sonaron clásicos como “Sin testigos”, “Enséñame a vivir sin ti”, “Tu dolor”, “El vestido rojo”, “Quédate conmigo” y la celebrada “Te sigo amando”, canción que da nombre a esta nueva etapa artística. Uno de los momentos más destacados llegó con la participación especial de Uriel Lozano , quien se sumó como invitado para desatar la ovación del público rosarino.

También hubo espacio para los ritmos populares y guiños a distintos géneros con versiones en cumbia, chamamé y un extenso medley de canciones que hicieron cantar a toda la sala.

Sobre el cierre, Luciano Pereyra coronó la noche con un explosivo remix de “Como tú” , desatando una verdadera fiesta y dejando a todos los presentes bailando, cantando y celebrando una velada inolvidable.

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Una vez más, Rosario respondió con entusiasmo total, reafirmando el vínculo especial entre el artista y el público local. El Metropolitano fue escenario de una noche repleta de emoción, romance y música, en la que Luciano Pereyra volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de la escena argentina.