Los estrenos de agosto en plataformas: lo que llega a Netflix, Amazon, Max y Disney+

La cuarta temporada de "Emily in Paris", la biopic de Máxima Zorreguieta, una desopilante comedia con John Cena, y mucho más en las nuevas grillas.

Para empezar, Netflix traerá dos estrenos pochocleros. El primero es la cuarta temporada de "Emily in Paris", una nueva entrega en la que Lily Collins se volverá a poner en la piel de Emily Cooper, la estadounidense que busca rehacer su vida en la capital francesa . Nuevos amores y desafíos laborales se presentarán para la joven. Además, una comedia argentina llegará a la plataforma de la N roja. Se trata de “Las hermanas fantásticas”, con Sofía Morandi y Leticia Siciliani como Jessi y Ángela dos hermanas que no se conocen que reciben la noticia de la muerte de su padre, a quien casi ni conocían.

Por otro lado, el 15 de agosto llegará “Máxima” a Max. Esta biopic aborda desde la infancia en Argentina de la ahora reina consorte de Países Bajos, pasando por su juventud en Nueva York, hasta el primer encuentro con el entonces príncipe Guillermo Alejandro en la ciudad de Sevilla.

Pero hay varias sugerencias más para ver en agosto.

Estrenos en Netflix

"Asesinato para principiantes", 1 de agosto

La serie protagonizada por Emma Meyers será la primera de la lista en encontrarse disponible en la plataforma de la N roja. Meyers, conocida por interpretar a Enid Sinclair, la compañera de cuarto de Merlina en la serie homónima, entre otros roles, se pondrá en la piel de una detective casera y tratará de desentrañar un caso irresuelto que tuvo lugar en su pueblo natal.

Años atrás, un tranquilo pueblo inglés se vio conmocionado por el asesinato de una chica. Holly Jackson (Meyers), una estudiante de la escuela secundaria, cree que el caso no está cerrado y se propone descifrarlo.

"The Umbrella Academy", 8 de agosto

Este 8 de agosto, “The Umbrella Academy” estrenará su cuarta y última temporada en Netflix. La producción estadounidense es una adaptación del cómic homónimo de Gerard Way y narra la historia que son adoptados por un multimillonario que los convierte en un grupo de superhéroes.

Esta nueva edición, otra vez protagonizada por Elliot Page, Aidan Gallagher, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan y Justin Hong-Kee Min, retoma lo sucedido en la tercera temporada, cuando los hermanos lucharon para volver a su tiempo y evitar un nuevo apocalipsis, pero al regresar crearon una nueva línea de tiempo y fueron reemplazados por la Academia Sparrow. Claro, se abrirán nuevos interrogantes y giros en la trama.

“Emily en Paris”,12 de agosto

En agosto también se estrenará la cuarta temporada de “Emily in Paris”, dividida en dos partes, con una entrega el 12 de este mes y otra durante septiembre.

En la cuarta entrega, Lily Collins se vuelve a poner en la piel de Emily Cooper, la estadounidense que, temporada tras temporada, busca consolidar su vida en París. En esta nueva edición, nuevos romances y oportunidades laborales llegarán a la vida de la joven.

"Sailor Moon Cosmos", 22 de agosto

“Sailor Moon Cosmos” es la adaptación de la quinta temporada de “Sailor Moon” el animé que se emitió, y fue un éxito, en la década de los 90. Esta será la última entrega de la franquicia y estará dividida en dos partes.

En esta última temporada, las sailor senshi unen sus fuerzas con las sailor starlights para impedir que sailor Galaxia se apodere del universo. Estará disponible a partir del 22 de agosto.

“Las hermanas fantásticas”, 30 de agosto

Para finales del mes de agosto, una comedia argentina llegará a la plataforma de la N roja. Se trata de “Las hermanas fantásticas”, con Sofía Morandi y Leticia Siciliani como Jessi y Ángela dos hermanas que no se conocen que reciben la noticia de la muerte de su padre, a quien casi ni conocían.

Su padre les deja, como única herencia, un departamento en Puerto Madero, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Las hermanas, quienes sufren carencias materiales y afectivas, visitan el inmueble, recelosas una de la otra, y encuentran escondidos en una pared falsa, tres millones de euros. Juntas deberán resolver qué hacer con ese dinero y con ese vínculo de hermanas que podría cambiar sus vidas para siempre.

Estrenos en Amazon Prime Video

“The Good Doctor”, 1 de agosto

La séptima y última temporada de “The Good Doctor” llegará a Amazon Prime Video a comienzos del mes de agosto. Una vez más Freddie Highmore se pondrá en la piel del Dr. Shaun Murphy, y cerrará la serie con 10 episodios, la edición más corta hasta el momento.

En esta última entrega, Shaun Murphy, ya como cirujano más experimentado, deberá manejar casos médicos difíciles mientras se adapta a su nueva familia y a despedidas dolorosas.

“La Isla de las Tentaciones Argentina y Chile”, 9 de agosto

Con Florencia Peña y Benjamín Vicuña en el rol de conductores, este reality show presenta a cuatro parejas que enfrentan pruebas mientras interactúan con solteros atractivos. En nueve episodios, las parejas enfrentarán desafíos que les permitirán explorar sus deseos y tomar decisiones que definirán su futuro.

“Jackpot!”, 15 de agosto

Con John Cena como protagonista, “Jackpot!” trae una mezcla de humor, acción y distopía en una trama desopilante. La película se sitúa en un futuro cercano, el año 2030, en el que el estado de California tiene una gran lotería con un oscuro secreto: ganar puede costarte la vida.

Katie Kim (Awkwafina) se muda a Los Ángeles y encuentra el boleto ganador, lo que la convierte en el objetivo de cazadores de fortuna. Para sobrevivir, se une a Noel Cassidy (John Cena), un agente de protección de loterías, quien promete llevarla a salvo a cambio de una parte del premio.

“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, 29 de agosto

Este 29 de agosto la segunda temporada de “Los Anillos de Poder”, serie que funciona como una precuela de “La Comunidad del Anillo”, la primera novela de J.R.R Tolkien que luego adaptó al cine Peter Jackson, en lo que fue la primera entrega de su trilogía de “El Señor de los Anillos”, llega a Amazon Prime Video.

En esta segunda entrega, Sauron regresó luego de ser expulsado por Galadriel. Sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro debe confiar en su astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, atando a toda Tierra Media a su siniestra voluntad.

Estrenos en Max

“Máxima”, 15 de agosto

El 15 de agosto llegará “Máxima” al streaming, biopic que aborda desde la infancia en Argentina de la ahora reina consorte de Países Bajos, pasando por su juventud en Nueva York y el primer encuentro con el entonces príncipe Guillermo Alejandro en la ciudad de Sevilla.

Además de narrar la historia de amor entre Máxima y Guillermo, la producción también se centrará en el difícil camino que la argentina tuvo que emprender para hacerse un lugar en la realeza. Al igual modo, la serie se centrará en los desafíos que Zorreguieta tuvo que afrontar cuando la prensa holandesa se enteró del pasado político de su padre, quien participó en el gabinete de la última dictadura cívico-militar como secretario de Agricultura y Ganadería de Argentina entre 1979 y 1981.

''Rick y Morty: el anime'', 16 de agosto

“Rick y Morty: el anime” significará una expansión para el universo de la serie. Con diez episodios, llegará este 16 de agosto a Max y será una versión inédita en formato anime de la divertida producción animada.

En un en un pseudo-mundo entre multiversos, Morty se enamora de una chica misteriosa que, por casualidad, es un ser atemporal, mientras Summer ayuda a Space Beth a luchar contra la maligna Federación Galáctica.

“Ciudad de Dios: la lucha no para”, 25 de agosto

A 22 años del estreno de la película brasileña “Ciudad de Dios”, cinta que narra la terrible vida de una favela de Río de Janeiro, Max revive esta historia con una serie que funciona como secuela del icónico filme.

La serie se sitúa 20 años después de los acontecimientos de la película, cuando la liberación de prisión de un joven narcotraficante vuelve a poner en disputa a Cidade de Deus. Los residentes se encuentran atrapados entre los narcotraficantes, las milicias y las autoridades públicas, pero la necesidad de escapar de este ciclo hace que la comunidad se una en torno a un proyecto para enfrentar al opresor.

Estrenos en Disney+

"Fuimos los afortunados", 7 de agosto

“Fuimos los afortunados” es una serie basada en la novela de Georgia Hunter, escritora que recupera lo que ocurrió con sus familia durante la Segunda Guerra Mundial.

La producción cuenta la historia real de los Kurc, una familia judía oriunda de que fue separada a inicios de la Segunda Guerra Mundial e hicieron hasta lo imposible. La serie narra las vivencias de cada miembro de la familia a través de relatos independientes.

El elenco tiene como protagonistas a Joey King (“El stand de los besos”, “Un asunto familiar”) y a Logan Lerman (“Las ventajas de ser invisible”, “Percy Jackson”), en la piel de dos hermanos, Halina y Addy, a los que se une el resto de los miembros del clan de los Kurc, entre ellos Henry Lloyd-Hughes, Hadas Yaron, Lior Ashkenzazi o Amit Rahav.

“Star Wars: Aventuras de los jóvenes Jedi”, 14 de agosto

Este 14 de agosto llega a Disney+ la segunda temporada de “Star Wars: Aventuras de los jóvenes Jedi”. En esta versión animada, ambientada 200 años antes de “La Amenaza Fantasma”, durante la era de la Alta República se presenta a los jóvenes Jedi Kai Brightstar, Lys Solay y Nubs mientras estudian los caminos de la Fuerza, exploran la galaxia y ayudan a los ciudadanos y aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirte en Jedi en el camino.

“Only murders in the building”, martes 27 de agosto

Para finalizar el mes de agosto, la cuarta entrega de “Only murders in the building”. Con la icónica Merylin Streep incorporada al elenco, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) van a tener que enfrentar nuevos sucesos inesperados, claro que no faltaron los asesinatos, ni los producciones de”true crime”.