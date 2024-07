Julio en plataformas: llegan estrenos a Netflix, Amazon, Disney+ y Max

Netflix

- “Políticamente incorrectos”. 4 de julio.

En esta comedia satírica dirigida por Arantxa Echevarría, dos rivales políticos cruzan sus caminos tras un accidente, y forjan un vínculo que desencadena una escandalosa serie de hechos en el marco de las elecciones presidenciales de España.

- “Goyo”. 5 de julio.

Otro de los estrenos distinguidos del mes es una producción argentina. Se trata de la nueva película de Marcos Carnevale (“Inseparables”, “Corazón de león”, “Anita”), que cuenta la historia de Goyo (Nico Furtado), un hombre con Asperger, fanático de Van Gogh, que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires. Su rutina estructurada se ve interrumpida cuando conoce a Eva (Nancy Duplaá), la nueva guardia de seguridad del museo, que está atravesando una crisis en su matrimonio. Entre ellos, se dará un encuentro que les hará descubrir nuevas formas de amar y ser amados. El elenco lo completan Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth.

- “El campeón”. 12 de julio.

Esta película española dirigida por Carlos Theron es especial para el público futbolero. Aunque no busca ser una biopic y utiliza otros nombres propios, recupera la historia de la llegada del Cholo Simeone (interpretado por Pablo Chiapella) al Atlético de Madrid, cuando era un joven jugador en ascenso, y la guía que recibió de una de las grandes figuras de la historia del club, “el Profe” Ortega (encarnado por Dani Rovira, recordado por “Ocho apellidos vascos”, entre otros éxitos).

- “Cobra Kai”. Temporada 6. 16 de julio.

La exitosa secuela de “Karate Kid” estrena nueva entrega: el mundial de karate se acerca, y Daniel y Johnny trabajan para rearmar su equipo, pero viejos enemigos y nuevos desafíos dificultan el camino a la gloria.

- “Dirty Pop: La estafa detrás de las boy bands”. 24 de julio.

Esta docuserie narra el ascenso y la caída de Lou Pearlman, el productor musical que creó algunas de las bandas pop más importantes de los 90 como los Backstreet Boys y NSYNC. El polémico magnate operó durante dos décadas bajo un esquema de estafas con el que perjudicó a varias personas de la industria, incluidos sus jóvenes clientes.

- “Élite: Temporada 8”. 26 de julio.

El fenómeno español, que cuenta las historias de los estudiantes del exclusivo colegio Las Encinas, estrena su temporada final. Omar y Nadia se reúnen poco antes de la graduación, y un último misterio llevará al grupo de amigos al borde del colapso.

- “No negociable”. 26 de julio.

En este thriller mexicano con tintes de comedia, dirigido por el argentino Juan Taratuto, un negociador profesional debe rescatar al presidente de un secuestro, pero la misión incluye intentar salvar a su propia esposa y su matrimonio.

Amazon

- “Novata espacial”. 4 de julio.

Protagonizada por Emma Roberts (y con la participación especial del músico Sebastián Yatra, en su debut en Hollywood), esta película cuenta la historia de Rex, una chica fiestera oriunda de Florida que siempre soñó con ser astronauta y que por circunstancias inesperadas llega a ser parte del prestigioso programa espacial de la NASA.

- “Juego de espías: la ciudad eterna”. 11 de julio.

La secuela de la exitosa comedia de acción “Juego de espías” (2020), nuevamente dirigida por Peter Segal, retoma la vida de Sophie y JJ, interpretados por Chloe Coleman y Dave Bautista. La ahora adolescente Sophie convence a JJ de que la acompañe en su viaje escolar a Roma, donde ambos terminan como peones en un complot terrorista internacional contra el jefe de la CIA, David Kim (encarnado por el siempre hilarante Ken Jeong).

- “Guerra sin reglas”. 25 de julio.

La nueva película de Guy Ritchie es sin dudas uno de los estrenos más notables del mes. Basada una novela de Damien Lewis Churchill, esta comedia de acción y espías inspirada en hechos reales seteada en la Segunda Guerra Mundial recupera la Operación Postmaster, llevaba a cabo por las fuerzas de Gran Bretaña en el Golfo de Guinea. Para esta misión, un grupo de oficiales militares conforma una unidad de combate secreta para atacar a las fuerzas nazis empleando técnicas de combate poco convencionales. Denominada como “lo mejor de Ritchie en mucho tiempo” por algunos medios especializados estadounidenses, está protagonizada por Henry Cavill (“Superman”) y Alan Ritchson.

Max

- “Godzilla y Kong: Un nuevo imperio”. 4 de julio.

Después de un exitoso paso por cines, llega a plataformas la nueva entrega del llamado “Monsterverse”, el universo cinematográfico que cruza algunos monstruos icónicos de la historia del cine. Dirigida por Adam Wingard, continúa el explosivo enfrentamiento que comenzó en “Godzilla vs. Kong” (2021). Esta vez, ambas criaturas se enfrentan a una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. “Godzilla y Kong: El nuevo imperio” profundiza en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

Star + / Disney+

- “Tracker”. Temporada 1. 3 de julio.

En esta serie de doce episodios, Justin Hartley (recordado por interpretar a Kevin Pearson en la exitosa serie “This Is Us”) es Colter Shaw, un hombre solitario experto en supervivencia que recorre Estados Unidos en busca de recompensas, al tiempo que lidia con su disfuncional familia. Está basada en el best seller “The Never Game”, de Jeffery Deaver.

- “La primera profecía”. 10 de julio.

Dirigida por Arkasha Stevenson, retoma el universo de terror de “La profecía” (2006). Narra la historia de una joven (Nell Tiger Free) que a comienzos de los 70 es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la Iglesia, pero descubre una oscuridad que la lleva a cuestionar su propia fe. Cuenta con las actuaciones de Sonia Braga y Bill Nighy.

- “Bajo el puente: La verdadera historia del asesinato de Reena Virk”. Miniserie. 10 de julio.

Basada en el libro de la aclamada autora estadounidense Rebecca Godfrey, narra la historia real de Reena Virk (interpretada por Vritika Gupta), una niña de catorce años que en 19997 fue a reunirse con sus amigos en una fiesta y nunca volvió a su casa. Godfrey (Riley Keough), junto a una agente de policía local (Lily Gladstone, nominada al Oscar por su actuación en “Los asesinos de la luna” de Martin Scorsese), investiga la trama detrás del crimen, un mundo oculto de jóvenes adolescentes en el que aparecerá el inesperado culpable.

- “Descendientes: el ascenso de Red”. 12 de julio.

Esta película original de Disney continúa la saga de “Descendientes”, que cuenta con tres entregas anteriores e imagina las historias de los hijos e hijas de algunos personajes icónicos del mundo mágico. En esta oportunidad, la historia gira en torno a Red (Kylie Cantrall), la hija de la Reina de Corazones, una joven rebelde, y Chloe (Malia Baker), la hija de Cenicienta, una chica muy perfeccionista. Ambas deberán unirse y viajar al pasado para evitar que se produzca el evento traumático que impulsó a la madre de Red a tomar el camino de la maldad.

- “Pedro el escamoso: más escamoso que nunca”. Temporada 1. 16 de julio.

La secuela de la exitosa telenovela colombiana “Pedro el escamoso” narra el regreso de Pedro (Miguel Varoni) a Colombia, tras vivir veinte años en el extranjero. Al volver, se encuentra con una realidad completamente diferente a la que dejó: descubre que su hijo, Pedro Junior (Carlos Torres), se ha convertido en un exitoso profesional, al que deberá mentirle para ganarse su respeto y admiración.

- “El oso”. Temporada 3. 17 de julio.

La tercera temporada de la serie de FX, que arrasó en la última temporada de premios (se quedó con seis Emmy), retoma las desventuras del chef Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) y su equipo, después de abrir el restaurante que lleva el nombre de la ficción. En esta entrega, el protagonista confrontará con su autoexigencia para mantener a flote el nuevo negocio, exigiendo al máximo a sus compañeros.

- “El encargado”. Temporada 3. 19 de julio.

En esta entrega, Eliseo (Guillermo Francella) asiste a una convención interamericana de encargados de edificios en Río de Janeiro, Brasil. Allí, rodeado de sus pares, tiene una revelación sobre el próximo paso en su vida profesional: fundar su propia empresa de encargados. Estrena dos episodios el 19 de julio, y luego habrá un nuevo capítulo cada viernes.