Los Caballeros de la Quema: 25 años de paciencia para llegar a la "versión senior"

Aunque reconocen que están más grandes, tienen más mañas y la lumbalgia no les permite seguir viajando en colectivos, no dudaron en salir de gira por el interior del país. "Teníamos claro que en territorio bonaerense la gente seguía estando muy cercana y nos recordaba mucho, pero no sabíamos qué iba a pasar en el resto de las ciudades y por suerte pasa lo mismo", confiesa Iván Noble a La Capital . Después de hacer estallar el estadio Luna Park, fueron a Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Este sábado, a las 21, será el turno de hacer emocionar y volver a verse las caras con los fanáticos rosarinos en Metropolitano (Alto Rosario Shopping).

Los Caballeros de la Quema tuvo un primer reencuentro tras su separación a principios de siglo en el Festival Provincia Emergente 2017, participó del Cosquín Rock 2020 y protagonizó un recital en el porteño Malvinas Argentinas, entre otros conciertos, pero se trataron de “shows esporádicos, muy puntuales”. Ahora fueron a fondo y apostaron por recorrer puntos emblemáticos del interior del país. Rosario no podía quedarse afuera.

Los Caballeros de la Quema - Avanti Morocha

¿Cómo es volver a convivir después de tantos años? No son los mismos pero son los de siempre. "Cuando mis padres cumplieron 50 años de casados, yo le pregunté a mi viejo cuál era el secreto para estar tanto tiempo juntos y me dijo dos palabras que todavía resuenan en mi alma: cariño y resignación", bromea Noble antes de admitir que el reencuentro "no costó casi nada". Méndez agrega un ingrediente a la fórmula infalible de la felicidad: "Y mala memoria". Los dos ríen cómplices y dicen que si bien las mañas se acentúan con los años, ya se conocen y se respetan.

La banda se separó en 2002, con más de once años de trayectoria, poco después de la muerte de su tecladista, Ariel “Garfield” Caldara, quien tocaba en el grupo desde 1996 y falleció el 1º de agosto de ese 2001 en su domicilio por muerte súbita. Los Caballeros tenían pautado un show el 11 de agosto en El Teatro de Colegiales y tocaron en honor a Garfield, pero sin promoción y comenzaron el recital a telón cerrado y con palabras de Noble. La última presentación fue a fines de ese año en el Oeste, con Alejandro Sokol de Las Pelotas como invitado. Durante el verano de 2002, Los Caballeros de la Quema anunciaron escuetamente, a través de un texto en su sitio web, que habían decidido separarse.

A la hora de describir los recitales, aparece una y otra vez la palabra emoción. La de ellos y la de los espectadores. Incluso deslizan que hasta disfrutan más que antes. "No veo nostalgia. Hay mucha adrenalina y emoción. Nuestra ausencia generó en gran parte del público, y en nosotros también, un anhelo de disfrute del momento del show. No sólo las canciones y las músicas, sino el encuentro", describe el guitarrista en diálogo con este diario. "No es melancolía, es una emoción que sólo la música despierta", aclara.

Se sintieron extrañados por el público y ellos también los extrañaron. La respuesta estaba ahí. "Nos dimos una panzada de felicidad y sabemos que en Rosario va a ser así también", adelantan. Durante el show de este sábado no sólo le rendirán homenaje a su disco más conocido, sino que recorrerán el resto de sus clásicos noventosos. Habrá tiempo para saltar, cantar a los gritos y también para emocionarse y dejarse conmover por esas canciones que quedaron ancladas en la memoria colectiva musical de más de uno.

Noble explica que no hay nada que pueda decir de la ciudad que no se haya dicho antes, pero se toma el tiempo de destacar cómo su despertar con la música nacional coincidió con el auge de la Trova Rosarina, el desembarco de Juan Carlos Baglietto y de Fito Páez en Buenos Aires. ""Tiempos difíciles" lo debo haber gastado en vinilo, lo mismo con los primeros discos de Fito. Después tuve el honor de conocer y compartir con Adrián Abonizio, que es palabra mayor en la lírica de la canción popular. Tuve ese anclaje emocional desde muy joven con esa camada", rememora.

Los Caballeros de la Quema - Oxidado (En vivo)

"La paciencia de la araña" cumple 25 años y demostró que sigue vigente. La lista de temas y la época en la que nació no es la misma. Los géneros urbanos coparon la escena local y la lógica de la industria musical cambió completamente. ¿Qué disco de la actualidad podría perdurar de esa manera en el tiempo?, es una pregunta inevitable. Iván Noble manifiesta que no tiene una respuesta pero que aprendió a "no ser un viejo en la vereda diciendo 'Lo que pasa es que ustedes no van a tener a ningún Charly García'". Conoce "la música nueva" a través de su hijo Benito, de casi 18 años, y confiesa que como suele suceder con todo "hay cosas que le dan curiosidad y otras que no lo entusiasman tanto".

En ese sentido, agrega: "Si la pregunta es si acá a 25 años se seguirán escuchando canciones del Duki, Wos, Trueno, Ysy A, el tiempo lo dirá. Lo que sí está clarísimo es que son los portavoces de los pibes y tienen el pulso de la época". "Probablemente en esta camada haya alguno destinado a trascender la época", vaticina. Aunque advierte que no sabe cuántos ni cuánto les puede importar a ellos en una época en la que todo es "tan urgente y demencialmente veloz".

Méndez coincide. "Me generan mucho respeto porque son emergentes de una forma de decir, de vivir, de una cultura. Está bien que se nos escape un poco porque hay cosas súper valiosas", argumenta y remata: "Nosotros éramos así, haciendo rock hace 30 años con otros elementos y otra cultura".

La parada en Rosario es la última de esta primera parte del reencuentro de Los Caballeros de la Quema. Por lo pronto, no hay planes a futuro. La banda está preparando un documental con materiales de archivo para recorrer desde sus inicios hasta la actualidad. "Hay videos tan inéditos que ni nosotros sabíamos que existían", sostienen. "Va a ser como la terminación de esta etapa de reencuentro y tal vez sea la puerta de entrada para la generación que viene a vernos con sus padres", concluyen Noble y Méndez.

En tiempos de inmediatez, likes en redes sociales, rankings en las plataformas de música, feats y singles, ellos ganaron "la batalla más difícil de todas, la del olvido".