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Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas: cómo participar

El gobierno de Santa Fe confirmó que el remate se llevará a cabo en abril. En dos años se recaudaron más de 3.500 millones de pesos con este sistema

17 de marzo 2026 · 11:10hs
En cada subasta suelen ofrecerse vehículos de alta gama.

Héctor Rio

En cada subasta suelen ofrecerse vehículos de alta gama.

Después de un año, Rosario será sede de una nueva subasta pública de bienes decomisados por la Justicia. El gobierno santafesino lo anunció este martes, a partir del sorteo de martilleros para lanzar la quinta convocatoria de este tipo con inscripción abierta a nivel nacional para participar.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, confirmó que se mantendrá el método habitual para el remate de cada uno de los lotes. En ediciones anteriores se vendieron casas, autos, motocicletas, lanchas y joyas, entre otros elementos adquiridos por organizaciones delictivas.

Según fuentes oficiales, la primera subasta pública de 2026 se llevará a cabo en abril en el Salón Metropolitano. La definición de la fecha exacta está en manos de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

¿Cómo participar de la subasta pública en Rosario?

Figueroa Escauriza recordó que la subasta está abierta cualquier persona física o jurídica de Argentina. A su vez remarcó que la inscripción previa es obligatoria. Es decir, nadie puede ir a hacer una oferta el mismo día si no se anotó a través de los canales correspondientes.

Subasta 13.9 (3)

La convocatoria de Aprad se basa en un formulario disponible en la página web del gobierno de Santa Fe. Después de la solicitud, las autoridades analizan los datos enviados para evitar que intervengan testaferros u otros cómplices de las bandas desmanteladas por la Justicia.

>> Leer más: Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El secretario de Gestión de Registros Provinciales recordó que cada participante tiene que estar presente en Metropolitano el día de la subasta. No puede enviar a otra persona en su nombre ni hacer ofertas en forma remota, una modalidad frecuente en otro tipo de remates.

"Todo lo que le quitamos al delito, lo estamos vendiendo", afirmó el funcionario respecto del destino del patrimonio de las organizaciones criminales identificadas en causas penales. Así ratificó la continuidad del proyecto que se inició a fines de la década anterior, cuando se creó Aprad.

¿Cuánto dinero obtuvo el gobierno con las subastas?

Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se organizaron cuatro subastas públicas de bienes decomisados en Santa Fe. En total se recaudaron más de 3.500 millones de pesos a lo largo de dos años.

El registro oficial indica que la participación y las ventas fueron mejorando a medida que pasó el tiempo y se repitieron las convocatorias. El último evento organizado en la Estación Belgrano de la capital provincial concluyó con compras por un total de 1.200 millones de pesos, mientras que el primer remate había generado alrededor de 451 millones de pesos.

La cuarta y última subasta contó con la asistencia de 3.910 personas inscriptas en todas las provincias argentinas. Aprad ofreció entonces 157 lotes distintos con vehículos, inmuebles, alhajas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos.

La venta más importante en la ciudad de Santa Fe fue la de una casa ubicada en Funes. La propiedad fue adquirida a cambio de 90 millones de pesos. Por otra parte, la agencia confirmó la comprar de un conjunto de joyas a cambio de $ 19.500.000.

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