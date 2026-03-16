Asociación Rosarina de Fútbol: los torneos de mayores de la rama masculina comenzaron con muchos goles

Las categorías mayores masculinas de la Asociación Rosarina de Fútbol tuvieron su comienzo el pasado fin de semana. Entre la A, la B y la C se disputaron 22 partidos donde hubo 12 triunfos para los equipos locales, 6 empates y solo cuatro victorias visitantes.
Hubo 21 encuentros que se resolvieron en el campo de juego y en el restante Argentino le ganó los puntos a Olympia en la Primera C, que se denomina Copa Jesús Fava. La jornada tuvo un gran promedio de goles ya que en estos 21 encuentros llegaron a la red en 62 oportunidades, un promedio de tres goles por cotejo.
El campeón del Molinas, Paulo VI debutó con un empate. La goleada de la fecha estuvo a cargo de Juan XXIII, mientas que en la Primera A hubo un empate en tres goles.
Primera A de la Asociación Rosarina de Fútbol – Copa Juegos Odesur 2026
La primera fecha arrojó tres triunfos para los locales, cuatro empates y una sola victoria a domicilio. Se convirtieron 25 tantos (13 los dueños de casa y 12 los visitantes)
Oriental logró un gran triunfo como visitante por 3 a 1 frente a Tiro Federal. Paulo VI y Central repartieron puntos y terminaron 2 a 2. Morning Star y Villa Gobernador Gálvez se mataron a goles y culminaron 3 a 3. Otro empate se dio en el cotejo entre Banco y Provincial (1-1).
Mientras que hubo tres equipos locales que se impusieron por 2 a1: Newell’s ante Mitre de Pérez, Adiur frente a El Torito y Unión de Álvarez contra San Telmo de Funes.
El único cero a cero en esta primera fecha se dio en el enfrentamiento entre Central Córdoba y Coronel Aguirre.
Primera B – Copa Centenario Asociación Rosarina de Básquet
Hubo 18 tantos en los ocho cotejos (13 para los locales y 5 para los visitantes). Los dueños de casa fueron los que prevalecieron ya que se quedaron con seis duelos contra una victoria visitante y un empate.
Hubo cuatro triunfos locales por 1 a 0: Defensores de Funes ante Social Lux; Leones FC contra 7 de Setiembre, Río Negro versus Arijón y General Paz ante Tiro Suizo, partido que se jugó en Arijón.
Alianza Sport superó en condición de visitante por 3 a 2 a Fisherton. En tanto, 1º de Mayo goleó 4 a 1 a Club del Gran Rosario y Defensores Unidos le ganó 2 a 0 a Renato Cesarini. Finalmente, Botafogo y Bancario salieron 1 a 1.
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Primera C – Copa Jesús Fava
La tercera categoría en los cinco partidos que se jugaron entregó 19 tantos (7 de los locales y 12 de los visitantes). Vale destacar que Argentino le ganó los puntos a Olympia; y que Estrella Azul y María Reina tuvieron fecha libre.
Solo ganaron dos locales: 27 de Febrero por 1 a 0 a San José y 14 de Junio se impuso 4 a 2 a San Roque. Hubo un empate entre Sportivo Silva y Sarmiento que finalizó 1 a 1.
En tanto que los visitantes que se impusieron fueron Juan XXIII contra Sparta por 6 a 0 y Provincial B frente a Unión Americana.
Foto: Pasiones Rosarinas