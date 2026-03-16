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El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la mañana y la tarde del martes

Habría muy poca amplitud térmica, con 21º de mínima y apenas 24º de máxima

16 de marzo 2026 · 23:18hs
El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la mañana y la tarde del martes

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 17 de marzo un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes, con un marcado descenso de la temperatura máxima.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del noreste, una temperatura de 23º y hasta un 70 por ciento de probabilidades de tormentas. Para la mañana y la tarde hay un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual. En la noche, ya sin alerta, las chances de tormentas aisladas bajan al 40 por ciento pero seguirían las fuertes ráfagas, de hasta 60 km/h. Con muy poca amplitud térmica, las temperaturas de la jornada estarían entre 21º y 24º.

Para el miércoles se anticipa cielo parcialmente nublado y vientos moderados, con 27º de máxima y la mínima bajando hasta los 16º.

El jueves la máxima seguiría en 27º y la mínima en 16º, nuevamente con cielo parcialmente nublado.

El viernes estaría mayormente nublado, con un aumento en la máxima (que treparía hasta los 30º) y una mínima que no bajaría de 17º.

El sábado podría arrancar con lluvias aisladas y estaría mayormente nublado desde la tarde, con registros entre 25º y 20º.

Para el domingo se anticipa 24º de máxima, 17º de mínima y cielo mayormente nublado.

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