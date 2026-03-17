Newell's presentó un sorteo especial para socias con recorrido y acceso VIP

La iniciativa fue lanzada después de la polémica por las muñecas inflables arrojadas desde la platea de Central en el clásico y apunta a destacar un mensaje de respeto hacia las mujeres

Tras los hechos en la tribuna de Rosario Central el sábado pasado , cuando desde la platea lanzaron muñecas inflablables para festejar el último triunfo en el clásico, desde Newell's contestaron con un sorteo apuntado de lleno para las socias de la Lepra .

La acción de los hinchas canallas fue criticada y repudiada por muchos sectores, incluso por la propia dirigencia de Central con un comunicado oficial que indica que habrá una investigación abierta por lanzar muñecas inflablables.

La dirigencia leprosa organizará organizará un sorteo especial para las rojinegras , quienes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia exclusiva en el Coloso .

El sorteo será de diez lugares en los nuevos Palcos VIP e incluirá ingreso al vestuario, recorrido por el túnel, salida al campo de juego y vivir el partido a ras del césped, en el centro de la cancha .

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Esto se realizará en el encuentro del próximo sábado a las 17.45 ante Gimnasia de Mendoza en el Coloso del Parque. Para poder participar hay que ser socia, tener la cuota al día y estar adherida al débito automático, de esa manera las socias Leprosas participarán y el viernes por la tarde se anunciarán las ganadoras.

El comunicado, está encabezado con el título "No existe mejor cosa que ser tratadas bien" y apuntan a que "Newell's cree en el respeto, en los valores y en el lugar que las mujeres merecen dentro y fuera de la cancha". Además, agregan: "Desde el corazón, te invitamos a ser parte de una experiencia única en el Coloso. Porque en Newell's, el respeto no se negocia".