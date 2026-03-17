Karina La Princesita volvió a encontrar el amor: quién es el rugbier con el que estaría saliendo

Tras años de bajo perfil en su vida amorosa, la cantante tropical fue vinculada con un integrante de Los Pumas que actualmente se desempeña en Francia

Comenzó a cirurcular un rumor que vincula a Karina La Princesita con un jugador de rugby

Si bien hace mucho tiempo no se conocen detalles sobre la vida sentimental y romántica de Karina La Princesita , en los últimos días comenzó a circular un fuerte rumor. Según revelaron, la cantante estaría saliendo con un joven del mundo del deporte.

Cabe remarcar que poco se sabe sobre la vida amorosa de la cantante. Uno de sus vínculos más conocidos fue con E l Polaco, con quien tuvo a su hija Sol. Más tarde, su relación con Sergio Kun Agüero fue muy mediática: estuvieron en pareja desde 2012 hasta aproximadamente 2017 y tiempo después estuvo de novia con el exparticipante de un reality de talentos, Nico Furman . Luego de esa separación, Karina mantuvo un perfil más bajo respecto a su vida privada. Se la vinculó con algunas figuras del espectáculo pero sin confirmaciones oficiales.

Ahora, fue el panelista Pepe Ochoa dio a conocer los detalles de su nuevo vínculo: la Princesita estaría de novia con un deportista. Se trata de Mateo Carreras, un rugbier argentino que reside en Francia.

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Qué se sabe sobre el nuevo romance de Karina

“Mateo Carreras está saliendo con Karina”, dijo Pepe Ochoa.

“Ellos fueron, se mostraron juntos en un lugar. No en este país, sino en Miami”, detalló el panelista. Y sumó que fue en la ciudad estadounidense donde se encontraron y donde los vieron en un partido de básquet.

“Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos. Llegaron juntos, se fueron juntos”, agregó.

Quién es Mateo Carreras

Mateo Carreras es un rugbier de 26 años que nació en Tucumán. Actualmente reside en Francia, donde juega en el equipo Aviron Bayonnais, que compite en el Top 14. Además, fue parte de la Selección Argentina de Rugby.

En cuanto a su vida personal, Mateo es papá de una niña de dos años, fruto de su relación con Pauli Sánchez.