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Ricardo Lorenzetti: "No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno"

El ministro de la Corte Suprema disertará a las 18 en el auditorio de La Capital, donde abordará el liderazgo del siglo XXI. Antes de su llegada, habló en LT8

16 de marzo 2026 · 16:03hs
El juez de la Corte Suprema

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, brindará este lunes a las 18 una conferencia titulada “Liderazgo del siglo XXI” en el auditorio de La Capital, en la ciudad de Rosario. La actividad, que se realizará con cupos completos, se enmarca en la presentación de su nuevo libro El liderazgo del caos: cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado, publicado por Siglo XXI Editores.

En su obra, el magistrado propone repensar los modelos de liderazgo frente a un escenario marcado por la incertidumbre, los cambios tecnológicos y la fragmentación social. Sostiene que el dirigente del siglo XXI debe abandonar enfoques autoritarios y asumir un rol de articulador de consensos, capaz de construir valores comunes en medio de conflictos múltiples.

El planteo incluye la necesidad de impulsar una “revolución humanista” que permita compatibilizar el desarrollo económico con la dignidad humana y la participación ciudadana.

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Independencia judicial y selección de jueces

En la previa de su visita a Rosario, Lorenzetti se refirió también a la situación del Poder Judicial en una entrevista con LT8, donde planteó la necesidad de debatir el sistema de selección de magistrados. “Tenemos que discutir si realmente queremos un Poder Judicial independiente o si lo que buscamos es poner a alguien que piense como nosotros”, sostuvo.

El ministro consideró que existe un retroceso vinculado a la partidización en los procesos de designación, lo que —según afirmó— afecta la calidad institucional.

En ese sentido, adelantó que la Corte trabaja en una propuesta para establecer mecanismos de elección más objetivos y basados en la profesionalidad, la imparcialidad y el talento.

Para el juez, el origen de muchos problemas del sistema radica en la forma en que acceden los magistrados a sus cargos. “Hay que discutir cómo se eligen, por qué hay tanta influencia política o incluso vínculos personales”, señaló.

>> Leer más: Ricardo Lorenzetti presenta "El liderazgo del caos": una invitación a repensar el poder en tiempos de incertidumbre

También planteó la importancia de fortalecer la ejemplaridad del Poder Judicial y de promover la participación social en los debates sobre su funcionamiento.

Debate sobre el funcionamiento de la Corte

Durante la entrevista, Lorenzetti consideró además que resulta necesario avanzar hacia una normalización del funcionamiento del máximo tribunal, en medio de la discusión sobre su integración.

“Si uno lo piensa en términos personales, tener semejante poder entre pocos puede parecer conveniente. Pero institucionalmente hay que resolver estas situaciones lo más rápido posible”, afirmó.

En la misma línea, el magistrado insistió en la necesidad de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal y advirtió sobre la concentración de poder que implica su actual integración. “Si somos tres personas con semejante poder, en términos personales estamos bárbaros, porque decidimos sobre la vida institucional y económica del país. Pero eso no está bien. No hay que darle tanto poder a nadie”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la Corte debe completarse según su conformación legal

“Si la Corte es de cinco, tiene que haber cinco. Después vendrán otras discusiones, pero esto es elemental. Hubo períodos en que funcionó con tres miembros, pero eran breves. Ahora llevamos más de un año y hay que tratar de integrarla”, concluyó.

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