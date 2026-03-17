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La Sinfónica de Rosario da un concierto gratuito con música de Manuel de Falla y Maurice Rave

Bajo la dirección de Javier Mas, el organismo interpretará sus este jueves 19 en el Teatro El Círculo, con una pianista rosarina invitada

17 de marzo 2026 · 11:41hs
Javier Mas dirige la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario 

Javier Mas dirige la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario 

En el marco del 150° aniversario del nacimiento del compositor español Manuel de Falla, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario presentará su tercer concierto de la temporada 2026 este jueves 19 de marzo a las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). La propuesta invita al público a disfrutar de un programa especial en el que la obra de Falla dialoga con la del compositor francés Maurice Ravel.

Bajo la dirección de Javier Más, la orquesta, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe, interpretará piezas de ambos autores y contará con la participación especial de la pianista Fernanda Morello. Las entradas, gratuitas, podrán retirarse a partir del martes 17 de marzo, de 10 a 12.30 y de 16 a 20, en la boletería del teatro.

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El programa incluye "Noches en los jardines de España" y la danza española de "La vida breve", de Manuel de Falla. La velada se completa con "Alborada del gracioso" y la Suite N.º 2 de "Daphnis et Chloé", de Maurice RaveL

>> Leer más: La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario abre su temporada 2026 en El Círculo con entrada gratuita

El concierto de la Sinfónica Provincial de Rosario

Al referirse al programa, el director de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, Javier Mas, explicó que la primera parte del concierto estará íntegramente dedicada a Manuel de Falla. En ese tramo se interpretarán la danza española de "La vida breve" y "Noches en los jardines de España", obra para piano y orquesta que contará con la participación de la pianista Fernanda Morello como solista.

Esta última pieza, de una sensualidad sonora inconfundible, evoca los paisajes y la atmósfera nocturna de Andalucía, y sitúa a de Falla en el cruce entre el impresionismo francés y el profundo arraigo de la música del sur de España.”, detalló Mas.

En ese sentido, el director también subrayó la relevancia de la presencia de Morello, a quien definió como una intérprete “de proyección internacional” y una de las voces más personales del piano argentino. Según señaló, "reconocida por la profundidad de su interpretación y la singular sensibilidad con que aborda el repertorio impresionista”, su participación “constituye, por sí sola, un acontecimiento para el público rosarino”.

Sobre la segunda parte del programa, centrada en la obra de Maurice Ravel, Mas indicó que incluirá "Alborada del gracioso” y la Suite Nº 2 de “Dafnis y Cloe”, dos piezas que consideró fundamentales dentro del repertorio orquestal del siglo XX.

“La elección del programa no es casual. Entre de Falla y Ravel existió un vínculo artístico y humano profundo: fue precisamente en París donde el gaditano encontró el lenguaje que buscaba, frecuentando los círculos en que Ravel era figura central. Ambos compartieron una fascinación por el color, la precisión del trazo orquestal y la capacidad de hacer sonar la música como si fuera pintura. Si Ravel convirtió el folclore en abstracción elegante, de Falla hizo lo inverso: tomó la sofisticación francesa y la sumergió en la tierra andaluza”, resumió Mas.

A modo de cierre, el director adelantó: “Será una noche para escuchar la historia de dos músicas nacionales que se miraron, aprendieron una de la otra, y nos legaron algunas de las páginas más hermosas del siglo pasado".

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