Arrancó otra obra en el Parque Independencia: ahora construirán un gimnasio para el Isef

Obreros comenzaron a cercar un espacio verde frente al Instituto Superior de Educación Física, a la altura de Ovidio Lagos e Ituzaingó. El Concejo recibió a vecinos preocupados por la intervención del lugar

El gobierno de la provincia de Santa Fe comenzó una nueva obra en el Parque Independencia. Esta vez para sumar un gimnasio cerrado, con vestuarios y cantina, para el Instituto Superior de Educación Física (Isef) Nº 11, y que previamente será utilizado este año en los Juegos Suramericanos . Aunque el proyecto presenta críticas de grupos ambientalistas, desde sectores oficialistas marcan que un decreto aprobado en 2017 por el Concejo Municipal de Rosario permite la intervención del terreno.

Al nuevo edificio del Isef Nº 11 , ubicado a metros de Ovidio Lagos e Ituzaingó , se le anexará ahora un espacio para la práctica deportiva y de actividades al aire libre, que podrán utilizar los estudiantes del profesorado en Educación Física y carreras afines que se dictan en la institución.

Así, por estos días obreros llegaron junto a materiales de construcción y comenzaron a cercar la zona frente al edificio del Isef, en el mismo lugar donde se iban a construir las piletas olímpicas que iba a ser utilizadas para los Juegos Suramericanos y que finalmente se está instalando en la Villa Olímpica de la zona sur de Rosario.

Este lunes, grupos ambientalistas asistieron a la comisión de Ecología del Concejo Municipal para consultar sobre este plan de obras y cómo se iba a intervenir el lugar . Desde la bancada oficialista, afirmaron que existe una ordenanza que permite estos trabajos y señala los cuidados sobre el espacio verde que deben contemplarse.

Isef obras 16.3 (3) HR Foto: Héctor Río / La Capital

En este contexto, Julián Galdeano, titular del Comité Organización Odesur por Santa Fe, confirmó a La Capital que se trata de una obra dentro del masterplan del Isef aprobado en 2017 y que se utilizará para los Juegos Suramericanos 2026.

Entre los detalles, se edificará un espacio de 90 metros de largo por 18 de ancho de un solo nivel que incluirá gimnasio, vestuario y una cantina. En esta sede, el comité organizador de los juegos plantea el final de obras para la última semana de agosto y dispuso el desarrollo de deportes como el squash, bádminton y ráquetbol, entre otros.

Ante las consultas de los grupos ambientalistas, Galdeano fue tajante: "No se tocará ningún árbol, hay estudios de impacto ambiental realizados y le quedará al Isef".

Audiencia en el Concejo

La reunión de este lunes de la comisión de Ecología y Ambiente del Concejo Municipal de Rosario recibió a vecinos, ambientalistas y representantes de distintas organizaciones defensoras del Parque Independencia preocupados por el uso del sector público dentro del tradicional pulmón de la ciudad.

Todos los presentes apuntaron que se trata del mismo espacio donde estaba estipulada la construcción de las piletas olímpicas, que en su momento generó un rechazo de los vecinos advirtiendo que implicaba la tala indiscriminada de árboles centenarios. La obra del edificio y de la pileta forman parte del decreto 9740/2017, en el cual se autorizaba la Creación del Complejo Deportivo Recreativo Educativo por parte de la provincia de Santa Fe. El primero se realizó y el segundo proyecto se mudó de lugar.

“Hay una preocupación, pero queremos dejar en claro que las obras se llevan adelante por la ordenanza de 2017 que aprobó esta institución”, señaló a La Capital la concejala Anahí Schibelbein, del bloque oficialista Unidos por Rosario. La edila también contempló como incorrecto el pedido de informe ya que se trata de una autorización estipulada por el Concejo y promulgada por la Intendencia hace casi 10 años.

Isef obras 16.3 HR Foto: Héctor Río / La Capital

Schibelbein reconoció que los vecinos y ecologistas están “preocupados por los árboles”, pero aseguró que la provincia “no tocará ningún árbol” ya que está estipulado en el artículo 2 de la ordenanza 9740/17, que indica: “El diseño general del complejo deberá tomar en cuenta la presencia de estos árboles, al momento de definir las calidades de ocupación de las nuevas construcciones, evitando su desmonte o puesta en peligro”. Para la concejala es imperioso “hacer cumplir lo aprobado por unanimidad en 2017”.

Por su parte, sectores de la oposición recordaron una discusión similar en 2025 en torno a la ubicación de las piletas, que terminó con la alternativa “superadora” de instalarlas en zona sur, marcó el presidente de la comisión de Ecología, Julián Ferrero, a este medio.

Isef obras 16.3 (1) HR Foto: Héctor Río / La Capital

Así la discusión “parece estar en loop”, señaló Ferrero y adelantó que presentará un decreto para “frenar las obras hasta que haya información pública” ya que el proyecto original no contemplaba el espacio deportivo dentro del Parque Independencia y frente al Isef. El próximo jueves la sesión del Concejo Municipal podría debatir esta iniciativa si consigue el apoyo en comisiones.

El proyecto inicial para el Isef Nº 11

El exgobernador Miguel Lifschitz y a la exintendenta Mónica Fein anunciaron en 2017 el proyecto para crear un edificio propio y piletas para el Instituto Superior de Educación Física (Isef) Nº 11, que hasta ese entonces se desarrollaba en un edificio del Hipódromo de Rosario. La primera etapa de la obra se inició en 2019 bajo la Gobernación del Frente Progresista y fue inaugurada cuatro años más tarde por Omar Perotti.

Ese proyecto también contemplaba la construcción de un complejo de piletas olímpicas, que iba a ser utilizado para los Juegos Suramericanos 2026 y hasta ya tenían una empresa privada como adjudicataria. Protestas de grupos ambientalistas y vecinos hicieron que el proyecto se mude a la Villa Olímpica construida especialmente para los Juegos Suramericanos, ubicada en Ayacucho y Gutiérrez.

La iniciativa del gobierno provincial era llevar la práctica deportiva del Isef al óvalo central del Hipódromo y para ello se modernizó uno de los túneles. Pero esa idea se echó para atrás. Todo parece indicar que ahora el Isef podrá contar con ese espacio, pero frente a su edificio central y dónde iban a construirse las piletas.