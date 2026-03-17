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Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

El caso fue informado en el Boletín Epidemiológico y corresponde a una paciente de 62 años. El virus no habría sido la causa principal de la muerte, pero no descartan coinfección

17 de marzo 2026 · 13:45hs
Caso probable de dengue en Santa Fe

Caso probable de dengue en Santa Fe

Las autoridades sanitarias investigan el posible primer caso de dengue en 2026 en la provincia de Santa Fe, luego de la muerte de una mujer de 62 años en la capital provincial. El episodio fue reportado en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 799 y analizado por el Comité Nacional de Vigilancia de Gravedad y Mortalidad por Dengue junto con equipos de salud locales.

De acuerdo con la información oficial, el virus no habría sido la causa principal del fallecimiento, aunque los especialistas no descartan la posibilidad de una coinfección.

La mujer, que tenía antecedentes de diabetes no controlada, comenzó con síntomas el 5 de enero de este año con un cuadro digestivo que posteriormente evolucionó hacia un compromiso neurológico severo.

La evolución incluyó cuadriparesia e insuficiencia respiratoria, lo que motivó su internación en terapia intensiva. Finalmente falleció el 25 de enero.

El análisis del líquido cefalorraquídeo mostró parámetros compatibles con infección del sistema nervioso central y confirmó la presencia de Staphylococcus aureus meticilino sensible, lo que permitió establecer como causa probable del fallecimiento una meningoencefalitis.

Qué indicaron los estudios por dengue

Las pruebas específicas para dengue, como NS1 y PCR, resultaron negativas, lo que indica que no se detectó circulación activa del virus en el organismo.

Sin embargo, estudios serológicos realizados tanto en el laboratorio provincial como en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas confirmaron la presencia de anticuerpos con títulos elevados, compatibles con una infección reciente.

Los especialistas señalaron que el perfil inmunológico observado sugiere una posible infección secundaria, ya que la paciente había tenido dengue en marzo de 2024.

Por qué se clasificó como caso probable

A partir del análisis integrado de los datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, el caso fue clasificado como dengue probable.

El comité nacional concluyó que no es posible descartar completamente la existencia de una coinfección por virus dengue, aunque el fallecimiento no se interpreta como vinculado directamente a esa enfermedad.

La investigación epidemiológica tampoco detectó antecedentes de viaje ni otros casos asociados en el entorno de la paciente, en un contexto donde no se registra circulación confirmada del virus en la provincia desde 2025.

Medidas sanitarias y situación actual

Tras la notificación del episodio se implementaron acciones de bloqueo vectorial y búsqueda activa de personas con síndrome febril en el domicilio y el barrio de residencia.

Hasta el cierre del informe, no se habían registrado nuevos casos sospechosos ni confirmados ni en la capital provincial ni en el resto del territorio santafesino.

Las autoridades sanitarias remarcan la importancia de sostener las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor, especialmente ante la llegada de los meses con mayor riesgo epidemiológico.

>> Leer más: Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada

Quienes se pueden vacunar contra el dengue

La primera etapa de la vacunación se inició en septiembre de 2024, y sigue vigente para jóvenes entre 15 y 19 años de edad, que residen en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado; y áreas priorizadas de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En esta temporada, además de completar esquemas previos, se incorporaron como destinatarios de la estrategia los nacidos en 2010.

La vacuna también está disponible para el personal de salud, integrantes de la policía provincial, bomberos y personal penitenciario, equipos de municipios y comunas que participan en operativos territoriales y fuerzas federales del Plan Bandera, que tienen entre 20 y 59 años.

>> Leer más: Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Finalmente, pueden vacunarse personas entre 15 y 59 años, que tuvieron dengue durante los brotes 2023-2024 y 2024-2025, tanto si transitaron la enfermedad en forma ambulatoria como si requirieron internación.

En Rosario, el efector de referencia es el Hospital Provincial Geriátrico (Ayolas 141). En Santa Fe, el Cemafé (Avda. 27 de Febrero y Mendoza). Ante cualquier duda sugieren consultar en el vacunatorio más cercano, o escribir un correo electrónico a [email protected]

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