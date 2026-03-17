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El precio de la nafta súper volvió a subir este lunes en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos

Los dueños de estaciones de servicio calculan que el combustible aumentó un 6 por ciento desde que se desató el nuevo conflicto bélico en Medio Oriente

17 de marzo 2026 · 09:38hs
Llenar el tanque de nafta se volvió más caro por la guerra.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Llenar el tanque de nafta se volvió más caro por la guerra.

Pasadas más de dos semanas desde el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, la acción militar al otro lado del océano Atlántico tuvo un impacto negativo en Argentina. Este lunes se produjo un nuevo aumento de la nafta en Rosario y el ajuste dejó el litro de súper por encima de los $ 1.800 en promedio.

El vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), Juan Manuel Rumin, señaló a través de LT8 que el mercado ha cambiado drásticamente a partir del conflicto en Medio Oriente. "Hace días que se experimenta una volatilidad importante que no se veía en el último tiempo", comentó.

El dirigente apuntó que el costo del barril de petróleo saltó de 70 a 120 dólares desde que empezó la guerra. En el otro extremo de la cadena de producción y comercialización, el relevamiento a nivel local indica que los valores en los surtidores aumentaron aproximadamente un 6 por ciento en paralelo con la variación del crudo.

¿Cuánto cuesta la nafta súper en Rosario?

Después de la última actualización, YPF vendía el litro de nafta más económica a 1.844 pesos este martes en el centro de Rosario. Como de costumbre, el resto de las compañías del rubro también modificaron los tableros en el arranque de la semana.

Combustible Shell

Mientras la petrolera argentina hizo un retoque bastante aproximado a la media en los puntos de expendio, Shell ofrece el mismo tipo de combustible a $ 1.919. Así se mantiene por encima de los valores de referencia del mercado local.

>> Leer más: El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Por otra parte, Rumin recordó que la mayoría de las estaciones de servicio ya venden nafta premium a más de 2.000 pesos por litro. "En ciertos casos, nos enteramos al momento del cambio porque se hace automáticamente en el surtidor", observó.

El vicepresidente de Cesgar reconoció que las modificaciones de las últimas semanas generaron un panorama incierto en cuanto a los precios. Incluso, planteó la posibilidad de nuevos aumentos sobre los que ya se aplicaron: "Hay que ver si esto es el 100 por ciento o queda algo pendiente".

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta en Rosario?

De acuerdo al valor promedio vigente este martes, un tanque de nafta de 50 litros cuesta alrededor de 90.000 pesos en Rosario. Si se trata de combustible súper, la carga completa ya supera los $ 100.000 en la ciudad.

El referente de los dueños de estaciones de servicio advirtió que el ajuste del valor del combustible "se aceleró en los últimos días" y es difícil anticipar su evolución. "Es una situación en la que todavía no tenemos la información necesaria para entender si tiene algún otro componente más allá del contexto global", comentó.

Rumin recordó que el mercado viene atravesando una leve baja en valores interanuales y había llegado a una etapa de amesetamiento. Al respecto, apuntó: "La caída más pronunciada se dio en 2024".

En base a estos antecedentes, el vicepresidente de Cesgar advirtió que el techo de los valores de expendio en los surtidores está "muy cerca" porque el volumen de comercialización viene disminuyendo desde hace años. "Esperemos que esto se ajuste a los precios reales definitivos en el corto plazo", comentó. A continuación remarcó que "el consumidor está bastante golpeado" por los cambios y expresó: "Nosotros lo vemos con preocupación como meros intermediarios entre el producto que ofrece la petrolera".

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