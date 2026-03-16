Una exparticipante de "Gran Hermano", detenida por presunto robo de "viuda negra"

Una integrante de la edición 2025 fue detenida junto a un acompañante tras la denuncia de un turista estadounidense.

La ex particiapnte de Gran Hermano fue detenida en el barrio porteño de Palermo

Una exparticipante de " Gran Hermano" fue detenida en los últimos días acusada de participar en un robo, en un caso que se vinculó con la figura de “viuda negra” . Se trata de Luciana Martínez , participante de la edición 2025 del reality.

Cabe recordar que Martínez formó parte de la edición 2024 de " Gran Hermano" y fue eliminada en la gala del lunes 24 de marzo de 2025, tras perder un reñido mano a mano contra Chiara Mancuso con el 51,2% de los votos negativos.

Tras su participación en el reality, Luciana continuó vinculada al mundo del entretenimiento, participando en programas de streaming y manteniendo actividad a través de sus redes sociales.

Ahora, la exconcursante fue arrestada en el barrio de Palermo luego de que un turista estadounidense la denunciara por el presunto robo . Luciana continúa detenida y, en las últimas horas, su abogado se dirigió a la prensa para brindar detalles sobre la situación judicial.

>>Leer más: Carmiña hizo comentarios racistas y "Gran Hermano" la expulsó de la casa

El arresto de Luciana Martínez

Según trascendió, el episodio ocurrió el sábado por la noche en un hotel del barrio porteño de Palermo y la denuncia fue realizada por un turista estadounidense de 40 años.

Los detalles fueron difundidos por la panelista Fernanda Iglesias a través de sus redes sociales.“Imputaron a Luciana Martínez, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, escribió la periodista.

Según el denunciante, él conoció a Luciana y a otro hombre a la salida de un boliche, y los tres se reunieron en el hotel donde se encontraba alojado. Durante el encuentro, consumieron bebidas alcohólicas, y el denunciante afirmó haberse quedado dormido.

La panelista detalló: "le robaron pasaporte, reloj digital y ropa interior". Tanto Luciana como su acompañante quedaron detenidos por el hecho.

image

Además, el periodista Pampa Mónaco filtró la imagen de la ex participante de Gran Hermano siendo arrestada.

image

Qué dijo el abogado de Luciana Martínez

Ante el revuelo en redes sociales y en los medios de comunicación, el abogado de la ex participante de gran hermano se comunico con A24 y dio su versión de los hechos

"Cristian está golpeado porque hubo una pelea", comenzó diciendo Carlos Telledín. Luego detalló: "Fueron al boliche, de ahí siguieron en la habitación del hotel, invitados por este turista. Fueron a tomar algo y cuando estaban ahí, parece que él estaba tomando Tusi y se puso agresivo", relató el abogado.

Aseguró que el estadunidense le pegó al compañero de la ex "Gran Hermano". "Luciana quedó privada de su libertad, no la dejaba salir, y abusó de ella", relató.

>>Leer más: "El monito del barco": una participante de "Gran Hermano" sería expulsada por xenofobia