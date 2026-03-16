Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos jóvenes que iban en moto: quedó preso

La fiscalía sostuvo que conducía drogado, hizo un giro prohibido en Ayacucho y Muñoz y embistió la moto en la que iban dos jóvenes de 20 años. El juez le dictó seis meses de prisión preventiva.

Al imputado se le dispuso prisión preventiva por el plazo de 6 meses.

Un hombre que en febrero pasado conducía drogado y embistió y mató a dos personas en Ayacucho y Muñoz quedó preso este lunes acusado de homicidio culposo agravado. La imputación contempló que manejaba bajo efecto de estupefacientes, ignoró una señal de tránsito, provocó más de una víctima fatal y actuó con culpa temeraria.

El hecho sucedió el 14 de febrero pasado a las cinco de la mañana cuando el imputado, identificado como Diego M., circulaba por avenida Ayacucho en sentido sur a norte en un Volkswagen bajo el efecto de estupefacientes.

Al llegar a la intersección de calle Muñoz y pese a tener un cartel de giro prohibido hacia la izquierda decidió doblar para esa dirección, invadió la línea de circulación de la mano norte a sur y, en la maniobra, embistió a una motocicleta Honda Tornado en la que circulaban dos jóvenes.

Tras el impacto, las víctimas, identificadas como Uriel Báez y Axel Salinas de 20 años , salieron despedidas del vehículo y fallecieron horas más tarde producto de las lesiones sufridas.

>>Leer más: Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

La fiscal Mariana Prunotto le atribuyó haber ocasionado el fallecimiento de ambos jóvenes por su conducta imprudente y antirreglamentaria. En este sentido, sostuvo que su accionar implicó una violación concreta del deber objetivo de cuidado exigido.

Prunotto determinó que al conducir bajo los efectos de estupefacientes, atravesar la doble línea amarilla y realizar un giro prohibido, su accionar creó un riesgo jurídicamente desaprobado, creando una situación sorpresiva para los conductores que circulaban por la vía contraria, especialmente considerando que las víctimas no tuvieron la posibilidad de evadir de ninguna manera a su vehículo.

Finalmente, el juez de Primera Instancia, Fernando Sosa, tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 6 meses.