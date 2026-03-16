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Newell's no tiene paz: Facundo Guch sufre una contusión y no viajó para el partido ante Lanús

El juvenil futbolista, figura y autor del gol en el último encuentro, se lesionó en el muslo izquierdo debido a un golpe. También es baja Michael Hoyos

16 de marzo 2026 · 17:59hs
Facundo Guch se toma la cabeza en el último partido ante Platense

Leo Vincenti

Facundo Guch se toma la cabeza en el último partido ante Platense, donde fue lo mejor de Newell's. Ahora queda afuera ante Lanús.

Facundo Guch, figura y autor del gol contra Platense, no viajó este lunes con el plantel de Newell's para el partido contra Lanús por la 11ª fecha del torneo Apertura. El juvenil futbolista quedó al margen por una contusión en el muslo izquierdo a causa de un golpe.

La ausencia de Guch se lamenta en Newell's, que todavía no ganó en el torneo, por la destacada actuación que tuvo en el último partido. Jugó de volante ofensivo por el medio y señaló un gol de tiro libre.

No es el único que se perderá el compromiso de este martes, a las 19, en el estadio La Fortaleza. El delantero Michael Hoyos quedó afuera por una lumbalgia aguda.

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Al menos la buena noticia es la presencia de dos futbolistas que se recuperaron de diferentes lesiones y estarán en condiciones de jugar: el mediocampista David Sotelo y el defensor Oscar Salomón.

>> Leer más: La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Newell's viajó con 24 futbolistas, de los cuales uno quedará afuera y no intervendrá en el partido contra el Granate.

El nuevo de Newell's, entre los once

Es posible que el entrenador Frank Kudelka confirme entre los once al recientemente incorporado Walter Mazzantti.

Si bien en principio podía pensarse que el que le dejaría su lugar sería Luciano Herrera, ante la ausencia de Guch es probable que siga entre los once.

Los probables titulares: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Walter Núñez y Luciano Herrera; Juan Ignacio Ramírez.

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En el clásico, el Colo Ramírez fue titular y capitán. Hasta ahora, a la confianza del nuevo DT de Newells no le respondió con buenas actuaciones.

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