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Viaje corto para la Lepra: Newell's jugará por la Copa Argentina en Rafaela a fin de mes

El equipo de Frank Darío Kudelka enfrentará a Acassuso por los 32avos de final, aunque por el momento tendrá la prioridad de sumar en el torneo Apertura

17 de marzo 2026 · 12:20hs
El estadio Nuevo Monumental de Rafaela recibirá a Newells y Acassuso por la Copa Argentina.

El estadio Nuevo Monumental de Rafaela recibirá a Newell's y Acassuso por la Copa Argentina.

La Copa Argentina no parece ser una de las prioridades de Newell's en este 2026 que comenzó con el pie izquierdo. Ubicado en puestos de descenso por tabla anual, el equipo de Frank Darío Kudelka necesita ganar urgente en el torneo Apertura, aunque un paso firme en la copa nacional podría traer algo de ilusión.

La Lepra acumula tres empates y seis derrotas en nueve partidos en este año, en el que ya pasó la dupla Orsi-Gómez y se marchó luego de apenas seis encuentros. El cambio de entrenador le sirvió para levantar un poco el nivel, pero la derrota en el clásico y el empate ante Platense sumaron más dolores de cabeza para el nuevo DT.

A diferencia de temporadas anteriores, Newell's debe enfocarse en sumar puntos en el torneo local, aunque la Copa Argentina podría servirle de motivación para cambiar el difícil panorama que atraviesa la institución.

FRANK
Frank Kudelka busca cambiarle la cara a un Newell's de capa caída.

Frank Kudelka busca cambiarle la cara a un Newell's de capa caída.

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Cuándo jugará Newell's por la Copa Argentina

En las últimas horas, las autoridades de la AFA habrían definido que el partido de 32avos de final de la Copa Argentina entre Newell's y Acassuso, equipo que milita en la Primera Nacional, se jugará en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela, según pudo averiguar Ovación.

A falta de confirmación oficial, la Lepra irá a Rafaela para enfrentar al Quemero el próximo domingo 29 de marzo desde las 21.15, en medio del descanso del Apertura por la fecha Fifa.

Cabe destacar que el Ssuso marcha como líder de la Zona A en la segunda división, a la que ascendió en 2025 luego de ser el ganador del reducido al superar en la final a Deportivo Armenio. Tras cuatro fechas, acumula tres victorias y una derrota, esta última el sábado pasado ante Colón en Santa Fe.

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