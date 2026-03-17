El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

Desde Amigos del Riel advirtieron que durante el gobierno de Javier Mieli se perdieron trece servicios en todo el país, entre ellos el de Cañada de Gómez

El servicio de tren entre Rosario y Buenos Aires va de mal en peor. Los problemas con las frecuencias y con la imposibilidad de reparar cuestiones técnicas que son resultado de la falta de inversión del gobierno de Javier Milei , colocan al corredor ferroviario en estado de coma. Y esa combinación hizo que este lunes el convoy tardase, desde Rosario Norte hasta Retiro, nada menos que 13 horas , según denunció el representante de la Asociación Amigos del Riel , Marino Antenore.

Antonore sostuvo que el “El Rosarino” se encuentra inmerso en “una alquimia perversa entre funcionarios ineptos y funcionarios a los que no les importa nada”. Y a modo de ejemplo de lo que fue el servicio hasta no hace tanto tiempo atrás, Antenore describió que “con la estructura ferroviaria que había, se pudo demostrar durante la gestión de Diego Giuliano en (el Ministerio de) Transporte que con un servicio expreso los fines de semana, se tardaba cinco horas y media”.

“Un viaje normal, en ese entonces, insumía seis horas y media. Pero en los últimos tiempos, el viaje se estiró a 7 horas y media . Sin embargo, ayer se rompieron cuatro locomotoras sucesivamente. Esto hizo que el tren, en lugar de llegar en el tiempo previsto, tardara 13 horas hasta Buenos Aires. Hay que imaginarse a la gente arriba del tren, que para a cada raro”, subrayó el referente de Amigos del Riel.

En declaraciones a LT8 , Antenore aclaró que los trenes tienen un vagón “usina” que hace que funcionen los sistemas de aire acondicionados, y por ese motivo los pasajeros no sufrieron la pesadilla adicional de enfrentar el calor agobiante de ayer en un lugar prácticamente cerrado durante tantas horas.

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Antonore aclaró: “El material rodante es relativamente nuevo, de 2013. Pero terminado el período de garantía de la empresa china que lo fabricó, los sucesivos gobiernos no invirtieron para hacer las reparaciones programadas. Ahora, que hay una emergencia ferroviaria que se prorrogó hasta 2028, hay una subejecución de partidas. El material no se está reparando porque al servicio de larga distancia no le importa a nadie”, subrayó.

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Un servicio problemático

Antenore contó también que “los trenes a Córdoba y Tucumán hace meses que no funcionan. Solo quedaba El Rosarino que corre en condiciones paupérrimas, y la venta de pasajes está decayendo un poco, porque ya no es confiable el servicio. Llegar a Buenos Aires, con suerte a las 11.30 de la mañana, te hace perder muchas actividades que podrías tener en Capital. Esto le sirve mucho al público de las estaciones intermedias en la provincia de Buenos Aires, pero viajar de punta a punta es bastante problemático. Tardar más de siete horas o trece como ayer, no es una opción a tener en cuenta más allá del precio del pasaje”.

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Antenore también se refirió al precio de los pasajes a Retiro, que hace unos años eran muy competitivos con relación a lo que se pagaba para viajar en ómnibus. “Hoy, eso es relativo. En ciertos horarios, hay empresas de ómnibus que tienen valores bastante parecidos al tren. Si a un gobierno no le importa lo que ocurre con los discapacitados o los jubilados, porqué le va a interesarse por los trenes de pasajeros. Hay una política de desinversión y de concesionar el ferrocarril para la carga como hasta ahora pero con nuevos actores”.

“Al gobierno no le interesa el tren de pasajeros. Durante el gobierno de Milei se perdieron 13 servicios ferroviarios, entre ellos el de Rosario-Cañada de Gómez. No es que faltan coches o locomotoras, directamente no los arreglan”, concluyó.