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Yanina Latorre desmintió los rumores de vinculación el caso $LIBRA: "No necesito dinero sucio de nadie"

Tras los peritajes realizados al celular del Mauricio Novelli, trascendió que la periodista había mantenido contacto con el financista

16 de marzo 2026 · 15:31hs
Yanina Latorre aseguró que Novelli le ofreció pagos por publicidad digital antes del caso $LIBRA

Yanina Latorre aseguró que Novelli le ofreció pagos por publicidad digital antes del caso $LIBRA

En las últimas horas se difundieron presuntos chats privados donde se vincula a Yanina Latorre dentro del escándalo del caso $LIBRA. La periodista Fernanda Iglesias fue quien difundió esas capturas, las cuales contenían un intercambio de mensajes entre la conducta de SQP y el financista que se encuentra bajo investigación Mauricio Novelli.

El acceso a dicha información fue posible debido al peritaje realizado al celular del criptolobbista, donde aparecían los nombres de Latorre y su pareja, además de ser mencionado el presidente Javier Milei.

Las filtraciones que circularon en redes sociales sostenían que Novelli había entablado una negociación con la expanelista de LAM donde le ofrecía realizar publicaciones promocionales en Instagram a cambio de grandes pagos en dólares.

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Entre esos mensajes, el financista afirma: “Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes”. Sumado a ello, en otro tramo de la conversación agrega: "¿Te querés ganar 5.000 dólares en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link".

Por otro lado, el vínculo del presidente argentino en la cuestión surge de un mensaje del empresario donde afirmaba que "recién volvía de Casa Rosada y quería llamarla". Ante ello, Yanina respondía: "Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?".

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>> Leer más: Caso $LIBRA: apareció un documento que revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Javier Milei

El descargo de Yanina Latorre

Ante las acusaciones y el repudio en redes, la mediática contestó: "No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que con el anterior. No hago política pero opino como quiero. No valgo 3000 dólares". En este sentido, agregó: "Me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie.

Además, argumentó que los chats existieron pero fueron antes del escándalo con la criptomoneda: "Todo lo que está publicado es anterior al caso LIBRA. El caso LIBRA arrancó en febrero de 2025. A mí Novelli me pautó publicidad en el año 2023 y 2024. Me quieren involucrar para desviar".

Por otro lado, defendió su trabajo: "No farandulicen la corrupción. Cuando hacen esto le quitan peso, procuran desviar una investigación que debería ser seria. Yo no soy política, no estoy en ninguna actividad política. Soy mi propio producto y hago las publicidades que se me canten. Y eso molesta. No dependo de nadie".

"Amo la saña de los ignorantes. El problema es de la gente de la política, no de los que simplemente hicimos un laburo de publicidad. Hay otros influencers, pero se ve que meterme a mí les resulta a los fracasados", señalo Yanina.

Para finalizar, Latorre concluyó: "Aclaro, no estoy investigada en la causa LIBRA. Además, la publicidad que hice no fue para LIBRA. Los ignorantes abundan. El tema es que la investigación y el periodismo no son para cualquiera".

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