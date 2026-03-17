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Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego

Vilma Monzón falleció este martes en su vivienda del barrio Empalme Graneros. La policía no pudo abrir la puerta para asistirla

17 de marzo 2026 · 12:22hs
Los bomberos confirmaron el deceso por el incendio en Liniers al 600 bis.

Foto: Bomberos Zapadores.

Los bomberos confirmaron el deceso por el incendio en Liniers al 600 bis.

Las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron este martes un incendio fatal en la zona noroeste rosarina. Una mujer de 75 años falleció y su hijo trató de ayudarla cuando ingresó para frenar el avance de las llamas a primera hora de la jornada.

Según fuentes oficiales, la víctima murió dentro de una casa ubicada en Liniers al 600 bis. Los Bomberos Zapadores encontraron el cuerpo mientras trabajaban para apagar el fuego en la vivienda. La policía había intentado ingresar previamente, pero no pudieron acceder.

Los encargados del operativo en el barrio Empalme Graneros constataron el deceso de Vilma Ester Monzón y no encontraron a otras personas lesionadas o heridas en el inmueble. El procedimiento comenzó a las 8 de la mañana por los pedidos de ayuda de los vecinos que vieron una columna de humo saliendo de la habitación.

¿Qué se sabe del incendio fatal en Empalme Graneros?

Cuando fueron a inspeccionar la casa, los policías advirtieron que la puerta principal estaba cerrada. Ante esta situación, uno de los hijos de la anciana había ingresado por los techos y ya estaba adentro para intentar neutralizar el incendio que se había desatado en el cuarto de su madre.

Incendio Liniers 600 bis 2

Los bomberos cortaron dos candados con una cizalla y usaron una maza para romper la cerradura a la hora de acceder al pasillo de la vivienda. Al mismo tiempo revisaron la conexión eléctrica para cortar el suministro como parte de las medidas de seguridad.

>> Leer más: Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Una vez que ingresaron, los rescatistas encontraron a Monzón tendida boca arriba. Más tarde, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboró que la mujer había muerto.

Mientras el Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) trabajaba alrededor de la propiedad, los bomberos consiguieron sofocar las llamas y comprobaron que el fuego se había propagado hacia otros inmuebles linderos. El incendio dañó los muebles y la cama de dos plazas de la víctima, así como la ropa, las paredes y el techo del resto de la casa.

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