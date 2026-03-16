Milei pidió a los ahorristas: "Saquen los dólares del colchón"

El presidente Javier Milei habló en la Bolsa de Córdoba. Viajó con Adorni, evitó referirse a los casos escándalos que salpican al gobierno y tildó de vagos a opositores

El presidente Javier Milei dio un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Viajó con Karina y Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei pidió a los ahorristas que “saquen los dólares del colchón” y atacó duramente a la oposición durante el discurso de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Hacia allí viajó junto a su jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una muestra de respaldo frente a las denuncias por la inclusión de su esposa en una gira presidencial a Nueva York. El jefe del Estado tampoco se refirió a las nuevas revelaciones del caso $Libra.

Lejos de responder por esas irregularidades, Milei escaló la violencia verbal. Calificó a los “socialistas” de “envidiosos y resentidos” y dijo que son “personas que prefieren estar mal con tal de verlos a ustedes peor y cuando pasa eso, esos tipos son capaces de destruir el sistema”.

“Eso es el kirchnerismo, están dispuestos a romper todo y hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”, alucinó el mandatario, quien se quejó: “No sólo tenemos que gobernar sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos para seguir viviendo como vagos”.

Además, provocó abiertamente a quienes protestan frente a la Congreso contra las consecuencias de su política económica: “No sé si odian más bañarse o trabajar, creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas”.

En su discurso ante los empresarios, el mandatario también afirmó que la Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”.

Clamor por los dólares

De todos modos, tuvo que insistir en que los argentinos vuelquen los dólares al mercado para dinamizar la economía. “Pueden sacar los dólares del colchón volcarlos en el sector financieros y que eso genere rentabilidad”, pidió.

Según planteó, la liberalización de la actividad económica y la eliminación de trabas regulatorias permitirán que el país aproveche su potencial productivo y consolide un esquema basado en el libre funcionamiento de los mercados.

En su discurso, el jefe de Estado volvió a cuestionar las regulaciones ambientales y cargó contra lo que denominó “idiotas ambientalistas”, a quienes responsabilizó por impulsar restricciones que, a su juicio, frenan el desarrollo económico. En la misma línea, calificó de “regulaciones cavernícolas” a las normas que, según sostuvo, obstaculizan inversiones y limitan la explotación de recursos.

El mandatario también reiteró que el objetivo de su administración es consolidar un sistema económico centrado en la libertad individual, la propiedad privada y la competencia de mercado, principios que forman parte del ideario liberal que defiende desde hace años.

En ese contexto, Milei insistió en que el país atraviesa una etapa decisiva y sostuvo que, si se profundizan las reformas, la Argentina podría aprovechar una ventana histórica para cambiar su estructura económica y convertirse en una referencia internacional en materia de libertad económica.

Respaldo a Manuel Adorni

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue una muestra de respaldo al funcionario tras la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.

Manuel Adorni pidió disculpas por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial, reconoció su error, pero advirtió que no le generó “un dólar de gasto para el Estado”. “Fue una pésima decisión”, afirmó el jefe de Gabinete.

Adorni, que regresó el sábado de Estados Unidos en vuelo comercial, tres días después de que la comitiva argentina había emprendido el regreso, volvió a dar explicaciones sobre el incidente con el viaje de su pareja.

“Por supuesto no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación”, dijo luego de subrayar que fue Presidencia la que invitó a su esposa Bettina Angeletti a subirse al avión que llevó a Javier Milei a Estados Unidos.

El jefe de Gabinete también fue consultado por el viaje en vuelo privado a Punta del Este el fin de semana de Carnaval, sobre el cual surgió en los últimos días un video.

“Creo que esto fue contra el gobierno, creo que fue un golpe más de los que le vienen dando al gobierno para intentar desestabilizarlo”, comentó al apuntar a la interna oficialista