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Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

En medio del paro de una semana lanzado por profesores y no docentes, los alumnos de la UNR se suman a la visibilización del conflicto

17 de marzo 2026 · 11:31hs
Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se sumaron al reclamo de la inmediata implementación de la ley de financiamiento para la educación superior. En el marco de una de las semanas de mayor tensión entre las casas de estudio y el gobierno nacional, y con un paro de profesores y no docentes que se extenderá hasta el viernes, los alumnos desarrollan clases públicas y otras formas para la visibilización del conflicto.

"La ley tiene que ponerse en funcionamiento de manera inmediata. Esta semana buscamos que el Gobierno Nacional entienda que, de no aplicarse, la conflictividad va a profundizarse en todo el sistema universitario", advirtió el presidente de la Federación Universitaria Argentina (Fua), Joaquín Carvalho.

La agrupación estudiantil impulsa en todo el país la realización de clases públicas, movilizaciones locales y diversas actividades implementadas por la comunidad universitaria para poner en primer plano la crisis que atraviesa el sistema. Estas acciones se suman al paro iniciado el lunes pasado por docentes y no docentes para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en reiteradas ocasiones por el Congreso de la Nación.

Desde la FUA se advierte que la falta de respuesta por parte del gobierno nacional no hace más que profundizar el conflicto, en un contexto donde el sostenimiento de la educación pública, gratuita y de calidad se encuentra en riesgo. "Es fundamental ser creativos y generar instancias que convoquen a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes", apuntó Carvalho y no descartó la realización de "una gran movilización, que es el punto más álgido de expresión de nuestro reclamo".

>>Leer más: Escala el conflicto universitario: la UNR y la UTN arrancan este lunes una semana completa de paro

Las clases, en la calle

Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR organizaron dos jornadas de protesta y sensibilización que tendrán lugar este martes y el jueves en el edificio de Entre Ríos y Córdoba.

Desde la Secretaría General de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), en conjunto con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes, se convoca a clases públicas y recorridas por la muestra que se inauguró en la facultad para conmemorar el 50 aniversario del golpe de estado del 76 y el ex centro clandestino de detención de Dorrego al 600.

“Como estudiantes, entendemos que es un reclamo de toda la comunidad universitaria, no solo de docentes y no docentes. Estamos hablando de una ley que fue votada no una sino tres veces en el Congreso y el Gobierno ignora su aplicación en una estrategia poco democrática”, afirmó Violeta Finocchiaro, estudiante de Antropología y Presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes.

Asimismo, los estudiantes dejaron en claro su rechazo a la nueva propuesta de ley de financiamiento que buscar presentar el Gobierno en la Cámara de Diputados de la Nación. “No reconoce el aumento al salario docente, elimina aumentos en gastos de funcionamiento y elimina la recomposición en las becas estudiantiles (como la Beca Progresar) que hoy está en el nivel más bajo desde su creación. Representa un nuevo ataque a las universidades nacionales por parte del gobierno, que parece no haber escuchado lo que la sociedad le dijo en 2024 y el Congreso en 2025”, comentó Milagros Gurgone, Secretaria General de la FUR.

>>Leer más: Las universidades públicas de Rosario avanzan hacia un punto límite con una semana de paro

Este martes y el jueves, en Humanidades, habrá clases públicas en la puerta, desde las 16. En tanto el jueves, a las 18, se realizará una jornada de bordado y serigrafía de pañuelos de la memoria. Ese mismo día y el viernes, desde las 10, habrá visitas guiadas al espacio de memoria (ex Centro Clandestino de Detención, en calle Dorrego 624).

“A tan pocos días de una fecha tan emblemática como el 24 de marzo, en el que se cumplen 50 años del último golpe militar, como estudiantes creemos que tenemos que mantener viva la memoria y organizarnos para defender nuestra universidad pública, que es uno de los mayores orgullos que tenemos como pueblo argentino”, cerró Finnochiaro.

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