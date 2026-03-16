La semana de Di María: ¿viaja a Asunción y juega ante Independiente Rivadavia?

Con molestias en el aductor, Di María podría viajar a Paraguay para el sorteo de la Libertadores y en Central siguen de cerca si estará en condiciones para el partido del domingo

Angelito saluda al público de Central en el calentamiento previo a Banfield. Fue al banco, entró y fue determinante.

Quedó claro por qué no se programó la final de la Supercopa Internacional antes del sorteo de la Copa Libertadores de América, previsto para este jueves en Asunción. Es que si Ángel Di María no está al ciento por ciento, Central no va a arriesgar disputar una final por el título sin su jugador emblema en las mejores condiciones.

Por eso ahora cabe la pregunta: ¿viajará como todo supone a la sede de la Conmebol? Y la otra más importante, ¿jugará el domingo ante Independiente Rivadavia de Mendoza?

Por algo Di María no fue titular ante Banfield, el sábado último en Arroyito. Ya no había jugado el partido entresemana ante Argentinos Juniors en La Paternal, luego de haber disputado una hora en el clásico, por las molestias en el aductor que le aparecieron el día anterior.

Frente al Taladro entró finalmente y mostró con poco lo importante que es para el equipo de Almirón, con dos asistencias maravillosas que decidieron los goles de Central, que así le daba vuelta a Banfield un trámite harto complicado.

Pero ya al final de esa media hora se lo vio tomándose la zona afectada y, luego ante las cámaras de la TV, confesó que la molestia estuvo presente de nuevo.

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El viaje de Di María con la delegación de Central a Paraguay

Por eso cabe la pregunta ahora de si formará parte de la delegación canalla a Asunción. Todo hace pensar que sí, ya que la Conmebol no quiere perderse hacer el sorteo sin la figura más importante que tendrá esta Copa Libertadores, nada menos que el campeón del mundo Di María, al que se agregaría Leandro Paredes.

Pero ese viaje que implica interrumpir la rutina física podría condicionarlo también para estar presente el domingo, a las 22.15, en el estadio Bautista Gargantini, donde enfrentará al sólido Independiente Rivadavia de Alfredo Berti. que lidera la zona B y viene de ganarle de visitante a Gimnasia.

Sin dudas que hoy alrededor de Di María está la principal duda para una semana muy importante, como lo es saber qué rivales enfrentará Central en la Copa y un partido que puede dejarlo en la cima del grupo. Pronto llegarán las definiciones.