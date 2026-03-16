El costo de la construcción volvió a subir en el Gran Rosario y el metro cuadrado roza los $900 mil
Según el Ipec construir una vivienda unifamiliar tipo de 69,5 m2 requiere hoy una inversión cercana a los $61,2 millones
16 de marzo 2026·17:44hs
El costo de la construcción en el aglomerado del Gran Rosario registró en febrero un incremento del 1,5%, de acuerdo con el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). Con esta actualización, el valor del metro cuadrado se ubicó en $881.220,85.
En términos acumulados, el informe del Ipec indica que el costo de la construcción en el Gran Rosario registra en lo que va del año un aumento del 3,5%. En la comparación interanual, la suba alcanza el 20,6% respecto de febrero del año pasado.
En términos prácticos, los datos oficiales permiten dimensionar el impacto de estos valores en la economía familiar. Construir una vivienda unifamiliar tipo —el modelo utilizado por el organismo para realizar sus mediciones— demanda actualmente una inversión cercana a los $61,2 millones. La unidad considerada cuenta con una superficie total de 69,5 metros cuadrados, entre espacios cubiertos y semicubiertos.
El cálculo contempla todos los insumos del proceso constructivo, desde la preparación del terreno hasta las terminaciones finales. Sin embargo, no incluye el valor del lote, ya que el organismo lo excluye del costo estrictamente vinculado a la construcción, se aclaró.
Al analizar la evolución de los distintos componentes durante el segundo mes del año, la mano de obra fue el rubro que mayor incidencia tuvo en la suba, con un incremento del 1,8%. El aumento responde a la aplicación de los acuerdos salariales alcanzados por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), que establecieron una actualización sobre los básicos vigentes al cierre de enero.
Por su parte, el capítulo de materiales registró un alza del 1,4%, mientras que los gastos generales apenas variaron un 0,2%.
Dentro del rubro materiales, los mayores incrementos se concentraron en los insumos eléctricos. El cableado para instalaciones subió 4,8%, seguido por los yesos con un aumento del 4,5% y los distintos tipos de cemento, que en promedio se encarecieron 3,6%. También se observaron variaciones relevantes en granitos, cañerías para desagües cloacales y pluviales, y en los revoques finos.
Si se observa la evolución reciente, el indicador mantuvo durante el último año una trayectoria oscilante pero con tendencia al alza. En 2025, el costo de la construcción aumentó 2,2% en febrero, 1,7% en marzo y 1,5% en abril, para luego desacelerarse al 0,8% en mayo.
Sin embargo, el ritmo ascendente volvió a acelerarse a partir de junio, cuando el índice marcó una suba del 2%. Luego se registraron variaciones del 0,9% en julio, 2,2% en agosto y 1,8% en septiembre. El último tramo del año cerró con incrementos del 2% en octubre, 1,3% en noviembre y 1,2% en diciembre. El inicio de 2026, en tanto, mostró un aumento del 2% en enero, seguido por el incremento del 1,5% registrado en febrero.
Los precios en Santa Fe
El Ipec también reveló que el Índice de Precios al Consumidor de la provincia de Santa Fe registró en febrero un incremento del 2,7% respecto del mes anterior. La cifra se ubicó apenas por debajo del dato nacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que para el mismo período marcó una inflación del 2,9%.
De acuerdo con el reporte oficial, el nivel general de precios en la provincia acumuló una suba del 5,4% en lo que va de 2026, mientras que en la comparación interanual el incremento alcanza el 32,6%.
El comportamiento de los distintos rubros que integran la canasta del índice muestra que los mayores aumentos del mes se registraron en el capítulo de vivienda y servicios básicos, que avanzó un 5%. También se ubicó por encima del promedio el rubro alimentos y bebidas, con una suba del 3,7%, uno de los componentes con mayor peso dentro del indicador.
Otros capítulos mostraron variaciones más moderadas. La atención médica y los gastos para la salud registraron un incremento del 2,3%, mientras que transporte y comunicaciones avanzó 2%. Por su parte, el rubro educación aumentó 1,7% y esparcimiento lo hizo en un 1%. En tanto, equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo una suba del 1,1% e indumentaria apenas registró una variación del 0,5%.
El informe también permite observar el impacto específico de algunos alimentos en el costo de vida durante febrero. Entre los productos con mayores incrementos se destacaron distintos cortes de carne vacuna, con subas que oscilaron entre el 6% y el 9%, así como el pollo, el pescado y varios productos derivados.
En contraste, algunos alimentos mostraron retrocesos en sus precios, especialmente en el rubro de frutas y verduras, donde se observaron bajas en productos como el tomate o la banana, lo que contribuyó a moderar parcialmente el aumento general del capítulo de alimentos.
A lo largo de los últimos doce meses, la inflación en la provincia mostró una tendencia de desaceleración gradual, aunque con variaciones mensuales moderadas. En febrero de 2025 el índice marcó un aumento del 2,6%, seguido por un 3,5% en marzo y un 2,9% en abril. Luego se registró una suba del 1,4% en mayo y del 1,9% en junio, mientras que en julio el incremento volvió a ubicarse en 1,9%. En agosto la variación fue del 1,6%, en septiembre del 2,3% y en octubre del 2,7%. El último tramo del año mostró aumentos del 2,4% en noviembre y del 2,6% en diciembre. Ya en 2026, el índice provincial registró un alza del 2,6% en enero y del 2,7% en febrero, lo que confirma que el ritmo de aumento de precios se mantiene en torno al 3% mensual en el inicio del año.
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