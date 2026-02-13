Rosario en el Cosquín Rock: quiénes son los cuatro artistas y bandas locales que sonarán en las sierras

La ciudad tendrá fuerte presencia en la edición 25 del festival que se realiza en el Aeródromo de Santa María de Punilla

Fito Páez es uno de los rosarinos que dará el presente en el Cosquín Rock

Este sábado 14 comienza una nueva edición del Cosquín Rock , que celebra su 25° aniversario como el festival más importante del país. Una vez más, el Aeródromo de Santa María de Punilla, en la ciudad homónima, se llenará de música y buena vibra para recibir a miles de fanáticos de todo el país.

La grilla ya está confirmada y contará con más de 100 artistas . Entre las grandes figuras se destacan Ciro y Los Persas, Babasónicos, Airbag, Divididos, El Kuelgue, La Vela Puerca, Lali y Trueno . También habrá presencia internacional con la banda colombiana Morat y los escoceses Franz Ferdinand , que prometen shows inolvidables.

Si algo caracteriza al Cosquín Rock es su espíritu federal. Y Rosario, como siempre , es una de las ciudades que dice presente. Distintos artistas locales se presentarán en los escenarios más convocantes de la Argentina: cuatro bandas y cantantes solistas que llegaron al festival más importante del país.

Perro Suizo en el Cosquín Rock

La banda rosarina Perro Suizo dirá presente en el Cosquín Rock. Con más de 22 años de trayectoria, el grupo nació en la zona oeste de Rosario, en los barrios Echesortu y Bella Vista, y desde allí fue construyendo un camino propio dentro del rock, el blues y el soul.

Perro Suizo está integrada por Matías “Mati” Belmonte (voz líder y saxos), Esteban “Eol” Besteiro (guitarras y coros), Fabio “Fabito” Belmonte (pianos, sintetizadores y coros), Esteban David “Rata” Venanzi (bajo y coros) y Nahuel Sterpone (batería y coros).

A lo largo de su carrera, se presentaron en espacios emblemáticos como el Monumento Nacional a la Bandera, el Oktoberfest y el Rock en Baradero, además compartieron escenario con bandas y artistas como Cielo Razzo, La Renga y Kapanga, entre otros.

Perro Suizo se presentará el día 1 del Cosquín Rock a las 17.45 en el escenario La Casita del Blues del Cosquín Rock.

Coti en el Cosquín Rock

Otro de los rosarinos que recibirá el festival cordobés es Coti. Nacido en Rosario, es uno de los grandes compositores de la música en habla hispana, con su firma presente en numerosos hits que se popularizaron en la voz de distintos artistas.

Con más de 20 años como solista, Coti construyó un repertorio propio que lo consolidó como referente del pop y el rock latino. El artista se presentará el 14 de febrero a las 23.10 en el escenario Boomerang del Cosquín Rock.

Indios en el Cosquín Rock

La banda rosarina Indios será otra de las representantes de la ciudad en el Cosquín Rock. Formada en Rosario en 2009, la banda rosarina con su estilo indie pop se posicionó como una de las más convocantes del último tiempo.

Su formación original y principal incluye a Joaquín Vitola (voz), Nicolás de Sanctis (guitarra), Patricio Sánchez Almeyra (guitarra), Guillermo Montironi (bajo), Mauricio Cedaro (batería) y Agustín Majdalani (sintetizador). Indios se presentará el 14 de febrero en el escenario Boomerang del Cosquín Rock.

>> Leer más: Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Fito Páez en el Cosquín Rock

Uno de los shows más esperados del Cosquín Rock estará a cargo de Fito Páez, referente indiscutido del rock nacional y uno de los artistas más influyentes de la música en español.

El rosarino atraviesa un gran presente. En el último año protagonizó la emotiva ceremonia en la que recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Rosario y además realizó su primer Tiny Desk Concert, convirtiéndose en el segundo rosarino en participar de ese prestigioso formato después de Nicki Nicole.

Con más de 40 años de trayectoria, Fito ya sabe lo que es brillar en el Cosquín Rock. El rosarino se presentó en ediciones recientes como 2022 y 2023. Este año, volverá el 15 de febrero a las 19.10 en el Escenario Norte del Cosquín Rock.

Grilla de artistas: horarios y escenarios

Día 1 - 14 de febrero

Escenario Norte

14:30 – Kill Flora

15:20 – Eruca Sativa

16:30 – El Zar

17:50 – Turf

19:30 – Dillom

21:20 – Babasónicos

23:20 – Lali

00:40 – Caligaris

Escenario Sur

14:30 – Fantasmagoría

15:20 – La Mississippi

16:30 – Emi

17:50 – Cruzando el Charco

19:40 – Ciro y Los Persas

21:40 – La Vela Puerca

23:20 – Las Pelotas

00:40 – Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros

Escenario Montaña

14:15 – Chechi de Marcos

15:00 – Ryan

15:50 – Bersuit Vergarabat

17:10 – Marilina Bertoldi

18:40 – El Kuelgue

20:40 – Cuarteto de Nos

22:40 – Franz Ferdinand

00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)

02:00 – Victoria Whynot

Escenario Boomerang

14:10 – Microtul

14:50 – 1915

15:40 – Un Muerto Más

16:30 – Girl Ultra

17:20 – Hermanos Gutiérrez

18:20 – Indios

19:20 – Estelares

20:40 – Abel Pintos

21:50 – La Franela

23:10 – Coti

00:30 – Amigo de Artistas

>> Leer más: Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

Escenario La Casita del Blues

14:15 – Golo´s Band

15:05 – Los Mentidores

15:55 – Las Witches

16:50 – Le Dracs

17:45 – Perro Suizo

18:40 – Misty Soul Choir

19:35 – Tango & Roll

20:30 – Wayra Iglesias

21:25 – Los Espíritus

22:30 – Piti Fernández

23:35 – Les Diabolettes

La Plaza – Electronic Stage

16:00 – Claudio Ricci

17:00 – Valentin Huedo B2B Bruz

19:00 – Lehar B2B Santiago García

21:00 – Sorä

22:30 – Arkadyan

Escenario Sorpresa

15:50 – Falsed

18:40 – Sorpresa

22:20 – Sorpresa

Día 2 - 15 de febrero

Escenario Norte

14:30 – Sofi Mora

15:20 – Blair

16:30 – Gauchito Club

17:50 – Bándalos Chinos

19:10 – Fito Páez

20:55 – Airbag

23:00 – YSY A

00:20 – Caras Extrañas

Escenario Sur

14:20 – Ainda

15:10 – Kapanga

16:25 – Pappo x Juanse

17:45 – El Plan de la Mariposa

19:40 – Divididos

21:30 – Trueno

23:10 – Guasones

00:50 – Louta

Escenario Montaña

14:30 – Renzo Leali

15:00 – Beats Modernos

15:50 – Gustavo Cordera

17:00 – Los Pericos

18:30 – Silvestre y La Naranja

20:20 – Morat

22:20 – Las Pastillas del Abuelo

00:00 – Peces Raros

01:00 – Mariano Mellino

02:00 – Franky Wah

Escenario Paraguay

14:20 – Wanda Jael

15:10 – TGK

16:10 – Malandro

17:20 – Gauchos of the Pampa

18:20 – Devendra Banhart

19:30 – Dum Chica

20:30 – Marky Ramone

21:35 – David Ellefson

22:35 – CTM

23:35 – Six Sex

00:45 – El Club de la Serpiente

>> Leer más: Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

Escenario La Casita del Blues

14:15 – Rosy Gomez

15:05 – Labios de Sal

15:55 – Rudy

16:50 – Bulldozer Blues Band

17:45 – Cordelias Blues

18:40 – Grasshopper’s

19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso

20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano

21:45 – Nina Portela

22:40 – Xime Monzón

23:35 – Loretta Sorbello

La Plaza – Electronic Stage

16:00 – Lourdes Lourdes

17:00 – Glauco Di Mambro

18:00 – Brigado Crew

19:30 – Deer Jade

21:00 – Franky Wah

22:30 – Kölsch

00:00 – Matias Tanzmann

Escenario Sorpresa

15:50 – Golden Floyd

17:10 – Sorpresa

22:20 – Agarrate Catalina

Dónde ver el Cosquín Rock 2026

Los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+.

La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.

Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, quienes realizarán entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que forman parte de la grilla.