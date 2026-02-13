La Capital | Zoom | Cosquín Rock

Rosario en el Cosquín Rock: quiénes son los cuatro artistas y bandas locales que sonarán en las sierras

La ciudad tendrá fuerte presencia en la edición 25 del festival que se realiza en el Aeródromo de Santa María de Punilla

13 de febrero 2026 · 16:10hs
Fito Páez es uno de los rosarinos que dará el presente en el Cosquín Rock

Este sábado 14 comienza una nueva edición del Cosquín Rock, que celebra su 25° aniversario como el festival más importante del país. Una vez más, el Aeródromo de Santa María de Punilla, en la ciudad homónima, se llenará de música y buena vibra para recibir a miles de fanáticos de todo el país.

La grilla ya está confirmada y contará con más de 100 artistas. Entre las grandes figuras se destacan Ciro y Los Persas, Babasónicos, Airbag, Divididos, El Kuelgue, La Vela Puerca, Lali y Trueno. También habrá presencia internacional con la banda colombiana Morat y los escoceses Franz Ferdinand, que prometen shows inolvidables.

Si algo caracteriza al Cosquín Rock es su espíritu federal. Y Rosario, como siempre , es una de las ciudades que dice presente. Distintos artistas locales se presentarán en los escenarios más convocantes de la Argentina: cuatro bandas y cantantes solistas que llegaron al festival más importante del país.

Perro Suizo en el Cosquín Rock

La banda rosarina Perro Suizo dirá presente en el Cosquín Rock. Con más de 22 años de trayectoria, el grupo nació en la zona oeste de Rosario, en los barrios Echesortu y Bella Vista, y desde allí fue construyendo un camino propio dentro del rock, el blues y el soul.

Perro Suizo está integrada por Matías “Mati” Belmonte (voz líder y saxos), Esteban “Eol” Besteiro (guitarras y coros), Fabio “Fabito” Belmonte (pianos, sintetizadores y coros), Esteban David “Rata” Venanzi (bajo y coros) y Nahuel Sterpone (batería y coros).

A lo largo de su carrera, se presentaron en espacios emblemáticos como el Monumento Nacional a la Bandera, el Oktoberfest y el Rock en Baradero, además compartieron escenario con bandas y artistas como Cielo Razzo, La Renga y Kapanga, entre otros.

Perro Suizo se presentará el día 1 del Cosquín Rock a las 17.45 en el escenario La Casita del Blues del Cosquín Rock.

Coti en el Cosquín Rock

Otro de los rosarinos que recibirá el festival cordobés es Coti. Nacido en Rosario, es uno de los grandes compositores de la música en habla hispana, con su firma presente en numerosos hits que se popularizaron en la voz de distintos artistas.

Con más de 20 años como solista, Coti construyó un repertorio propio que lo consolidó como referente del pop y el rock latino. El artista se presentará el 14 de febrero a las 23.10 en el escenario Boomerang del Cosquín Rock.

Indios en el Cosquín Rock

La banda rosarina Indios será otra de las representantes de la ciudad en el Cosquín Rock. Formada en Rosario en 2009, la banda rosarina con su estilo indie pop se posicionó como una de las más convocantes del último tiempo.

Su formación original y principal incluye a Joaquín Vitola (voz), Nicolás de Sanctis (guitarra), Patricio Sánchez Almeyra (guitarra), Guillermo Montironi (bajo), Mauricio Cedaro (batería) y Agustín Majdalani (sintetizador). Indios se presentará el 14 de febrero en el escenario Boomerang del Cosquín Rock.

Fito Páez en el Cosquín Rock

Uno de los shows más esperados del Cosquín Rock estará a cargo de Fito Páez, referente indiscutido del rock nacional y uno de los artistas más influyentes de la música en español.

El rosarino atraviesa un gran presente. En el último año protagonizó la emotiva ceremonia en la que recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Rosario y además realizó su primer Tiny Desk Concert, convirtiéndose en el segundo rosarino en participar de ese prestigioso formato después de Nicki Nicole.

Con más de 40 años de trayectoria, Fito ya sabe lo que es brillar en el Cosquín Rock. El rosarino se presentó en ediciones recientes como 2022 y 2023. Este año, volverá el 15 de febrero a las 19.10 en el Escenario Norte del Cosquín Rock.

Grilla de artistas: horarios y escenarios

Día 1 - 14 de febrero

Escenario Norte

  • 14:30 – Kill Flora
  • 15:20 – Eruca Sativa
  • 16:30 – El Zar
  • 17:50 – Turf
  • 19:30 – Dillom
  • 21:20 – Babasónicos
  • 23:20 – Lali
  • 00:40 – Caligaris

Escenario Sur

  • 14:30 – Fantasmagoría
  • 15:20 – La Mississippi
  • 16:30 – Emi
  • 17:50 – Cruzando el Charco
  • 19:40 – Ciro y Los Persas
  • 21:40 – La Vela Puerca
  • 23:20 – Las Pelotas
  • 00:40 – Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros

Escenario Montaña

  • 14:15 – Chechi de Marcos
  • 15:00 – Ryan
  • 15:50 – Bersuit Vergarabat
  • 17:10 – Marilina Bertoldi
  • 18:40 – El Kuelgue
  • 20:40 – Cuarteto de Nos
  • 22:40 – Franz Ferdinand
  • 00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)
  • 02:00 – Victoria Whynot

Escenario Boomerang

  • 14:10 – Microtul
  • 14:50 – 1915
  • 15:40 – Un Muerto Más
  • 16:30 – Girl Ultra
  • 17:20 – Hermanos Gutiérrez
  • 18:20 – Indios
  • 19:20 – Estelares
  • 20:40 – Abel Pintos
  • 21:50 – La Franela
  • 23:10 – Coti
  • 00:30 – Amigo de Artistas

Escenario La Casita del Blues

  • 14:15 – Golo´s Band
  • 15:05 – Los Mentidores
  • 15:55 – Las Witches
  • 16:50 – Le Dracs
  • 17:45 – Perro Suizo
  • 18:40 – Misty Soul Choir
  • 19:35 – Tango & Roll
  • 20:30 – Wayra Iglesias
  • 21:25 – Los Espíritus
  • 22:30 – Piti Fernández
  • 23:35 – Les Diabolettes

La Plaza – Electronic Stage

  • 16:00 – Claudio Ricci
  • 17:00 – Valentin Huedo B2B Bruz
  • 19:00 – Lehar B2B Santiago García
  • 21:00 – Sorä
  • 22:30 – Arkadyan

Escenario Sorpresa

  • 15:50 – Falsed
  • 18:40 – Sorpresa
  • 22:20 – Sorpresa

Día 2 - 15 de febrero

Escenario Norte

  • 14:30 – Sofi Mora
  • 15:20 – Blair
  • 16:30 – Gauchito Club
  • 17:50 – Bándalos Chinos
  • 19:10 – Fito Páez
  • 20:55 – Airbag
  • 23:00 – YSY A
  • 00:20 – Caras Extrañas

Escenario Sur

  • 14:20 – Ainda
  • 15:10 – Kapanga
  • 16:25 – Pappo x Juanse
  • 17:45 – El Plan de la Mariposa
  • 19:40 – Divididos
  • 21:30 – Trueno
  • 23:10 – Guasones
  • 00:50 – Louta

Escenario Montaña

  • 14:30 – Renzo Leali
  • 15:00 – Beats Modernos
  • 15:50 – Gustavo Cordera
  • 17:00 – Los Pericos
  • 18:30 – Silvestre y La Naranja
  • 20:20 – Morat
  • 22:20 – Las Pastillas del Abuelo
  • 00:00 – Peces Raros
  • 01:00 – Mariano Mellino
  • 02:00 – Franky Wah

Escenario Paraguay

  • 14:20 – Wanda Jael
  • 15:10 – TGK
  • 16:10 – Malandro
  • 17:20 – Gauchos of the Pampa
  • 18:20 – Devendra Banhart
  • 19:30 – Dum Chica
  • 20:30 – Marky Ramone
  • 21:35 – David Ellefson
  • 22:35 – CTM
  • 23:35 – Six Sex
  • 00:45 – El Club de la Serpiente

Escenario La Casita del Blues

  • 14:15 – Rosy Gomez
  • 15:05 – Labios de Sal
  • 15:55 – Rudy
  • 16:50 – Bulldozer Blues Band
  • 17:45 – Cordelias Blues
  • 18:40 – Grasshopper’s
  • 19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso
  • 20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano
  • 21:45 – Nina Portela
  • 22:40 – Xime Monzón
  • 23:35 – Loretta Sorbello

La Plaza – Electronic Stage

  • 16:00 – Lourdes Lourdes
  • 17:00 – Glauco Di Mambro
  • 18:00 – Brigado Crew
  • 19:30 – Deer Jade
  • 21:00 – Franky Wah
  • 22:30 – Kölsch
  • 00:00 – Matias Tanzmann

Escenario Sorpresa

  • 15:50 – Golden Floyd
  • 17:10 – Sorpresa
  • 22:20 – Agarrate Catalina

Dónde ver el Cosquín Rock 2026

Los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+.

La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.

Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, quienes realizarán entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que forman parte de la grilla.

