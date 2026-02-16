La Capital | Ovación | Newell's

Newell's saldrá a la cancha del Guillermo Laza con 22 jugadores, por la baja de Valentino Acuña

Recién en la mañana de este lunes Newell's confirmó los 23 futbolistas que viajaron el domingo para enfrentar a Deportivo Riestra. Pero se bajó Valentino Acuña

Gustavo Conti

Gustavo Conti

16 de febrero 2026 · 17:44hs
Valentino Acuña quedó afuera del banco de Newell's para enfrentar a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza.

Valentino Acuña quedó afuera del banco de Newell's para enfrentar a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza.
Michael Hoyos sería titular en Newell's ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza.

CANOB

Michael Hoyos sería titular en Newell's ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza.

Newell's ya está en el Guillermo Laza, donde a las 19 enfrentará a Deportivo Riestra, en un partido clave. De los 23 jugadores que viajaron, 22 estarán en el césped, ya que a último momento quedó afuera Valentino Acuña. Antes, el club informó la lesión de Facundo García.

El club recién informó en la mañana de este lunes los jugadores que habían viajado a Buenos Aires el domingo, luego del entrenamiento y una siesta. Y entre los que viajaron finalmente no estuvo Gabriel Risso Patrón, una de las opciones para reemplazar a Martín Luciano.

Todo hace pensar que Jherson Mosquera tiene más chances de entrar de lateral izquierdo en lugar de Luciano, que viajó y va al banco. También sería alternativa Jerónimo Russo.

El que sí viajó pero quedó afuera antes de llegar al Laza fue Acuña, afectado por un cuadro febril agudo.

Los otros cambios de Orsi-Gómez

Mientras, Marcelo Esponda asoma para reemplazar a Jerónimo Gómez Mattar para acompañar a Rodrigo Herrera en el doble 5 del mediocampo, mientras que Michael Hoyos sería el acompañante de Matías Cóccaro en la ofensiva, por primera vez de titulares, quedando Luciano Herrera afuera.

Los once: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jherson Mosquera, Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Walter Núñez, Matías Cóccaro y Michael Hoyos.

>>Leer más: Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Al banco: Williams Barlasina, Nicolás Goitea, Bruno Cabrera (retorna tras la lesión), Martín Luciano, Jerónimo Russo, Luca Regiardo, David Sotelo, Franco Orozco, Luciano Herrera y Juan Ignacio Ramírez.

En tanto, el club informó de un desgarro abdominal de Franco García, que tenía chances de jugar ante Riestra.

La lista completa de Newell's

Deportivo Riestra vs. Newells

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Gómez y Orsi tuvieron una complicación para armar el equipo de Newells.

Problema para Newell's: un titular está en duda para visitar este lunes a Riestra

A sacar las malas vibras lo más lejos posible. Newell’s juega un partido clave ante Deportivo Riestra y precisa empezar a sumar en serio.

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Martín Anselmi, que confesó varias veces el sueño de dirigir a Newells, no está nada bien en Botafogo. 

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

En vivo: Newell's visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla

