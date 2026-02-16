Newell's, confirmado: incluirá dos futbolistas que aún no jugaron y sumará otro nueve para visitar a Riestra

Los entrenadores Silvio Orsi y Sergio Gómez decidieron un cambio por línea para el partido de este lunes, a las 19. La Lepra necesita la victoria

La pareja de entrenadores de Newell's , Silvio Orsi y Sergio Gómez, buscará que el equipo mejore y para eso consideró que es imprescindible modificar la formación titular. Tres cambios son los que determinó para intentar el primer triunfo en el torneo Apertura cuando se presente este lunes, a las 19, en el estadio de Deportivo Riestra.

Un futbolista por línea modificará el cuerpo técnico del conjunto rojinegro. Ninguna variante que sorprende, porque son las que trascendieron en los últimos días.

Los futbolistas que ingresarán en el conjunto titular son Jherson Mosquera, Marcelo Esponda y Michael Hoyos . Los que dejarán el equipo: Martín Luciano, Jerónimo Gómez Mattar y Walter Núñez.

En el caso de Mosquera y Esponda, no fueron titulares en la Lepra en esta temporada y ni siquiera jugaron un minuto. Michael Hoyos, en cambio, ya tuvo presencia, incluso desde el inicio.

La salida de Luciano no sorprende. El error que cometió contra Defensa y Justicia en el primer gol de su rival la fecha pasada, con derrota de la Lepra por 3 a 2, desencadenó su salida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2023504089565590003&partner=&hide_thread=false Alineación definida para enfrentar a Deportivo Riestra desde las 19 #VamosNewells pic.twitter.com/8PpRhB9rc4 — Newell’s Old Boys (@Newells) February 16, 2026

Pese a que Newell's cuenta con Jerónimo Russo, que jugó en el torneo de lateral izquierdo, y al incorporado Gabriel Risso Patrón (que al final viajó, pese a no ser informado entre los concentrados, posiblemente por la baja a último momento de Valentino Acuña, con un cuadro febril), se decidió que el colombiano Mosquera juegue por Luciano.

Una situación parecida habrá en la mitad de la cancha. Gómez Mattar tuvo rendimientos discreto y perdió la titularidad, pero no por David Sotelo, quien por lo general lo reemplazó y hasta no desentonó en el último partido.

El designado para entrar es Esponda, quien todavía no jugó en la Lepra desde que retornó del préstamo en Aldosivi.

El ataque de Newell's, con dos centrodelanteros

Menos llamativa es la presencia de Hoyos. Orsi y Gómez lo incluirán para que acompañe a Matías Cóccaro y atacar con dos centrodelanteros. Luciano Herrera, con actuaciones que se parecen poco a las del año pasado, era el que le dejaría su lugar.

Pero continuará entre los once debido a que Núñez arrastra una fatiga muscular y se decidió que vaya al banco..

Con las tres modificaciones, el once de Newell's para visitar a Riestra será con: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jherson Mosquera; Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Luciano Herrera; Matías Cóccaro y Michael Hoyos.

Newell's y Riestra sumaron apenas un punto en el torneo y están necesitados de una victoria.