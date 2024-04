Se cumplen 60 años de la edición del primer disco de los Rolling Stones

“The Rolling Stones” fue producido por el manager de la banda, Andrew Loog Oldham, y Eric Easton, productor británico de rock. La mayoría de las canciones del álbum se encuentran dentro del género del R&B, el cual estaba en auge en la época. Además, en el disco se pueden encontrar versiones de grandes referentes del mundo musical anglosajón, como Chuck Berry, Muddy Waters o Nat King Cole.

El debut discográfico de la emblemática banda se lanzó inicialmente en Reino Unido, donde se posicionó en las listas como número uno durante más de 12 semanas desde su publicación. Tiempo después, llegó a Estados Unidos, donde se coronó su éxito.

rolling stones hoy.jpg Hoy en día, los Rolling Stones tienen más de seis décadas de carrera y continúan lanzando nueva música.

Este álbum llegó luego del lanzamiento de varios sencillos sueltos como “Come On” o “I Wanna Be Your Man”. En el primerizo “The Rolling Stones”, Mick Jagger y Keith Richards experimentan como novatos compositores con una sola canción original: “Tell Me (You’re Coming Back)”.

Además, dos canciones están firmadas bajo el pseudónimo “Nanker Phelge”, nombre que utilizaba la dupla Jagger-Richard desde 1963 a 1965, los primeros años de los “Rolling Stones”. Hoy en día, tienen más de seis décadas de carrera y continúan lanzando nueva música.

Lista de canciones del primer disco de los Rolling Stones

Cara A:

1. “Route 66” Bobby Troup 2:20

2. “I Just Want to Make Love to You” Willie Dixon 2:17

3. “Honest I Do” Jimmy Reed 2:09

4. “Mona (I Need You Baby)” Ellas McDaniel 3:33

5. “Now I’ve Got a Witness (Like Uncle Phil and Uncle Gene)” Nanker Phelge 2:29

6. “Little by Little” Nanker Phelge, Phil Spector 2:39.

Cara B:

1. “I’m a King Bee” James Moore 2:35

2. “Carol” Chuck Berry 2:33

3. “Tell Me (You’re Coming Back)” Mick Jagger, Keith Richards 4:05

4. “Can I Get a Witness” Brian Holland, Lamont Dozier, Eddie Holland 2:55

5. “You Can Make It If You Try” Ted Jarrett 2:01

6. “Walking the Dog” Rufus Thomas.