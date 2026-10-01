Llega la tercera edición del festival de arte digital NE:RD

El evento gratuito se desarrollará del 2 al 4 de octubre en el CEC y el CAM. Habrá instalaciones interactivas, talleres, charlas y performances en vivo

Rosario se convierte una vez más en sede de innovación, el arte y la creatividad. Llega la tercera edición de Ne:RD, un festival que explora las posibilidades creativas de lo digital, lo electrónico y la inteligencia artificial, organizado por la Municipalidad de Rosario a través del Centro de Expresiones Contemporáneas.

El evento se llevará adelante los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en dos sedes: el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río Paraná), y en el Complejo Astronómico Municipal (CAM, avenida Diario La Capital 1602). La entrada es libre y gratuita.

Durante los tres días, Rosario será el punto de encuentro para explorar las nuevas formas de producción artística y tecnológica. NE:RD invita a descubrir los procesos y herramientas de quienes crean mediante charlas especializadas, al mismo tiempo que propone instalaciones inmersivas y espacios participativos donde la presencia del público activa y construye las obras. Esta iniciativa pone en valor el reencuentro de los cuerpos con el entorno, demostrando cómo los dispositivos digitales y tecnológicos pueden transformarse en herramientas clave para reconectar con los sentidos y activar las relaciones humanas.

Durante los tres días habrá instalaciones interactivas de arte digital e IA, workshops de livecoding, charlas técnicas sobre el detrás de escena de las obras, shows y performances audiovisuales, VJs y DJs en vivo y proyecciones inmersivas en formato full dome. Además 01 Estudio programó una propuesta especial de formación y performances visuales y sonoras en el marco de NeRD.

La agenda de Ne:RD

El viernes 2, desde las 15 , en el CEC, habrá instalaciones interactivas. A las 17 se realizará la proyección de trabajos de alumnos del “Taller de Diseño Gráfico II”, Cátedra Marull de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la UNR. Luego, a las 18:30 será la apertura del festival y, a las 19 se presentará el Live AV de Chesca (Rosario) + Acyd Jelly (Rosario). A las 20 será el turno de Radio Télégramme, con Fernando Molina yLeandro Frías (CABA). A las 21 habrá un DJ Set de Lauphan (Rosario) junto a Fran Castells (Rosario), y a las 22 un DJ Set de Dani Pérez y Cele Faini.

El sábado 3, a las 14 , en el CEC, se realizará el workshop “Algoritmos Performáticos”, a cargo de Esteparia. Desde las 15 habrá instalaciones interactivas. A las 16, Fernando Molina brindará la charla “Lo que se ve: conceptos para el armado de un set audiovisual”. Una hora después, a las 17 se realizará la charla “Luz en sincronía”, a cargo de Mauro Barreca y Javier Casadidio (diskole). A las 18 , Laura Nieves y Leo Nuñez (UNTREF | MAE) brindarán la charla “Gravitando el suelo”. Luego, a las 20, en el CAM, se presentará el interior full dome “El Último Universo: Revelación”, de Juliana Mujica + Sombra (Córdoba), seleccionado de la convocatoria Ne:RD 2026.

Ese mismo sábado, a las 20:30 se realizará una proyección en Fulldome de videos seleccionados en la convocatoria Ne:RD 2026: “Días y Flores”, de Agostina Ercoli (Rosario, Argentina); “Abisal”, de Nicolás Daniele Vega (La Plata, Argentina); “Otra”, de Bluh Victoria Melina (El Palomar, Buenos Aires, Argentina); y “Ensoñaciones Híbridas”, de Lisandro Bauk (Rosario, Argentina). Mientras que a las 21 se presentará el Live AV Interior full dome “El amor después del tercer impacto”, de Cyberangel (Rosario).

El domingo 4, desde las 15 h, en el CEC, habrá instalaciones interactivas. A las 14 h se realizará nuevamente el workshop “Algoritmos Performáticos”, a cargo de Esteparia, propuesta gratuita con inscripción previa y seleccionada de la convocatoria Ne:RD 2026. A las 16 se realizará la charla “Del prototipo a la sala: cómo se diseñan instalaciones interactivas que juega el público”, a cargo de Tolch. A las 17 tendrá lugar la charla “Oficios en la escena Ne:RD”, con Mafer Weber. Luego, a las 18 se presentará el Live AV “Ocupadas”, del colectivo MioMai, integrado por Maia Florencia Ñonquepan Koenig y Rocío Recaño, de Mar del Plata.

A las 19 se presentará el Live AV de E´Bo junto a Hernán Roperto (Rosario). Finalmente, a las 20 h, se presentará el Live AV “Interferencia”, del colectivo Distorxion, integrado por Facundo Marrazzo, Manuel Benavidez.

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