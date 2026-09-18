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Arranca el Festival de Cine de San Sebastián con presencia argentina hasta en el afiche

Dos películas argentinas compiten por el premio mayor, y varias figuras nacionales como Lali Espósito ya dieron el presente en el evento

18 de septiembre 2026 · 11:00hs
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El afiche de la edición 2026 del Festival de Cine de San Sebastián tiene como protagonista a Ricardo Darín

El afiche de la edición 2026 del Festival de Cine de San Sebastián tiene como protagonista a Ricardo Darín

El Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más renombrados del circuito internacional, tendrá lugar desde el 18 al 26 de septiembre en la ciudad vasca. Como cada año, y a pesar de la crisis de la industria audiovisual nacional, habrá presencia argentina en el evento.

Lali Espósito, que formó parte del jurado oficial del festival en 2025, fue una de las primeras figuras del país en llegar. Su arribo no pasó desapercibido dado que la artista lució una remera con la frase “Las malvinas son argentinas”, en el estilo de la famosa bandera que mostró la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en el mundial de fútbol.

En esta oportunidad, Lali está en San Sebastián como protagonista de “Glaxo”, la película dirigida por Benjamín Naishtat (“Rojo”, “Puan”), que es una de las dos producciones argentinas que compiten por la Concha de Oro, el premio mayor.

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El otro título argentino en competencia es una versión reducida en formato de largometraje de “Mis muertos tristes”, la miniserie de cuatro episodios de Netflix basada en cuentos de Mariana Enríquez, que se estrenará en la plataforma el 24 de septiembre. Sus protagonistas Mercedes Morán y Dolores Fonzi, así como Enríquez, estarán presentes en el festival.

Argentina hasta en el afiche

San Sebastián también alojará el estreno mundial de “Lo dejamos acá”, la película de Netflix encabezada por Diego Peretti y Ricardo Darín. Será la única proyección en salas del filme, que no tendrá estreno comercial y podrá verse exclusivamente en la plataforma desde el 16 de octubre. Darín, además, es el rostro del afiche del festival.

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Por otra parte, dos productores argentinos estarán a cargo de evaluar diferentes secciones: Juan Pablo Miller presidirá el jurado de Nuevos directores, mientras que Agustina Llambí Campbell hará lo propio en Horizontes Latinos.

En esta última competencia, habrá tres películas nacionales: “Viajes y placeres” de Mariano Luque (protagonizada por Marcelo Subiotto, que ganó como mejor actor en San Sebastián en 2023), “La ilusión de un verano sin fin” de Alessandra Sanguinetti, y “El tren fluvial”, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale (el joven director fallecido en el accidente de helicóptero en Brasil, en el que también murió el youtuber Gaspi). El actor Nahuel Pérez Biscayart también estará presente, como protagonista de “Narciso”, del director paraguayo Marcelo Martinessi (autor de la celebrada “Las herederas”).

Fuera de competencia también habrá presencia nacional. Benjamín Naishtat presentará el documental “Pedro en el país”, que dirigió junto a María Alché (como ocurrió con “Puan”). En esa misma sección se presentarán otras dos producciones argentinas: “A veces me entra tristeza, otras veces rebelión”, de María Aparicio (reciente ganadora de un premio en el Festival de Venecia), y “El fantasma”, de Ignacio Masllorens y David Lamelas.

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La directora Albertina Carri presentará “Cine vivo”, un artefacto que se materializará a través de un corto, un libro (editado por el sello chileno Banda Propia) y una performance artística multidisciplinaria.

Varios proyectos argentinos en desarrollo buscarán apoyo en el l Foro de Coproducción Europa-América Latina: “Los ensayos”, de Celina Murga; “Diario inconsciente”, de Santiago Loza; “Las ilusiones”, de Ingrid Pokropek; “Los inexpertos”, de Felipe Solari Yrigoyen; y “Cara sucia”, de Ignacio Acconcia González.

Finalmente, en la sección Otras actividades, se proyectarán las producciones audiovisuales del Teatro San Martín “La verdadera historia de Ricardo III, la película”, de Marcelo Piñeyro, con Joaquín Furriel, y “Cyrano en mi cabeza”, de Maxi Gutiérrez, con Gabriel Goity.

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