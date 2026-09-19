Vuelve el Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario

La instalación "Voces de Gaza", traída desde Palestina, es una de las propuestas que se podrá ver en la nueva edición del Faer.

Vuelve el Faer, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario (Faer). La sexta edición se llevará a cabo desde el miércoles 23 al domingo 27 de septiembre, en ocho espacios culturales de la ciudad y la vecina localidad de Arroyo Seco. Habrá más de 20 actividades y una programación que reúne propuestas locales, nacionales e internacionales, algunas con entrada gratuita. La programación completa se puede consultar en las redes del festival.

Este año, el evento contará con propuestas provenientes de Cataluña y Francia y Gaza, además de producciones de Córdoba y Buenos Aires, entre las que se destaca la participación del actor Nazareno Casero con su unipersonal “Bebé Reno” . A ellas se suma una importante presencia de la escena rosarina, con producciones seleccionadas mediante convocatoria abierta. Además, habrá como siempre espacios de formación y Puente la instancia de encuentro profesional del festival.

“La verdad estamos super contentos porque esta es la sexta edición y fue creciendo año tras año. No fue de un año a otro, sino que hace seis años venimos sumando un granito cada vez. El primer año fue solamente con programación local, al año siguiente ya se incluyeron algunas producciones nacionales e internacionales, y así fueron creciendo también las actividades complementarias que ofrecemos a la comunidad por fuera de la programación, como los talleres o los encuentros profesionales”, contó a La Capital David Gastelú , uno de los gestores de Faer.

Un festival que es militancia

El evento surgió en 2021, en los intersticios de la pandemia, con el objetivo de generar recursos para los artistas de las artes escénicas, que se encontraban en una situación crítica ante la imposibilidad de desarrollar su trabajo. Esa voluntad de hacer colectivamente se sostuvo más allá de la urgencia y de ahí nació un festival que año a año profundiza su consolidación en el mapa.

Ese motor militante no sólo no se diluyó sino que se cimentó en la identidad de Faer. “Para quienes hacemos esto, es nuestro espacio de militancia. Hacer artes escénicas en cualquier disciplina hoy en día, y en nuestro contexto actual a nivel país sobre todo, es una militancia constante, es una decisión política. Así se gestó Faer y así lo sostenemos, con el mismo ímpetu y la misma convicción política”, apuntó Gastelú.

“Es un festival autogestivo que tiene una línea política clara en su contenido, porque la curaduría siempre propone que las obras que se programan y los espacios que se generan tengan ese contenido político. Por supuesto también ofrecemos entretenimiento, porque nos encanta, y apostamos a que el festival sea un festival, es decir que se arme una fiesta en la ciudad”, agregó.

La voluntad de disputar sentidos y de construir espacios de resistencia se trasluce en la grilla. “La programación de este año, y me atrevería decir que la de todos los años, habla del contexto social. Este año hay algunos detalles en la programación y la curaduría que para mí hablan no solamente de nuestro presente a nivel nacional sino del contexto a nivel internacional”, detalló el organizador.

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En este sentido, destacó la presencia de una obra que llega desde uno de los territorios más devastados en el último tiempo. “Por primera vez vamos a tener una instalación y es de Palestina, se llama ‘Voces de Gaza’ y va a estar expuesta en la Biblioteca Argentina. Es una instalación de cinco marionetas que salieron de Gaza escondidas en una valija de una médica humanitaria, porque claramente el bloque no permite que entre ni salga nada. Las hizo el artista Mahdi Atiya Karera y hoy en día están por el mundo representando la realidad tremenda que se está viviendo en Gaza hace mucho tiempo. Para nosotros es un orgullo que esta instalación sea parte de Faer y que la gente la pueda visitar y escuchar esas voces que sobreviven en Gaza ante el genocidio”, apuntó Gastelúu.

“También tenemos obras que apelan a la diversidad de lenguajes. Hay un trabajo muy interesante del grupo Radamés, que se llama ‘Yo Somos’. Es una grupalidad que reúne artistas con y sin discapacidad, y llevan a escena un espectáculo sensible, dinámico y muy hermoso”, agregó. La propuesta se podrá ver el jueves 24 de Septiembre, a las 20, en el Teatro de Empleados de Comercio (Corrientes 450).

La importancia de tejer redes

Además de ser una ventana única para ver teatro de distintos lugares del mundo, el Faer se convirtió en un núcleo clave para tejer redes y fortalecer lazos comunitarios hacia adentro y fuera del ámbito de las artes escénicas.

“Como hacedor cultural, más allá de ser gestor responsable de Faer, me parece que los espacios como este, que no solo posibilitan la exhibición de tu trabajo sino que sobre todo posibilitan encuentros con otros realizadores, otros lenguajes y otras realidades del mapa, son vitales. Quienes hacemos arte necesitamos referenciarnos, relacionarnos, seguir armando comunidad y sobre todo volver a articularnos, en especial en el contexto actual de la Argentina”, aseveró.

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En línea con este propósito, el festival lleva adelante desde sus comienzos una instancia de intercambio profesional denominada Puente. “Es nuestro mercado de artes escénicas, un espacio de vinculación e intercambio para profesionales del sector. Cada año, arriban a Rosario entre diez y veinte programadores invitados, ya sean públicos o privados, representantes de festivales y salas, y durante tres días comparten la programación del festival y se vinculan con nuestros artistas locales y regionales. Eso lo sostenemos desde el primer año y también va creciendo, pero sobre todo va gestando buenas relaciones. Tenemos por ejemplo mucha relación con el Festival Mercosur de Córdoba, con el Festival de Teatro de Gualeguay, con el Festival Latitud de Barcelona. Así intercambiamos obras de Rosario a Barcelona y de Barcelona a Rosario. Muchas de esas redes se construyeron en el marco de Puente”, detalló David.

“Faer está pensado como un polo federal. Siempre queremos tener más programación nacional pero los presupuestos son la gran limitante. No solo miramos a Rosario ni al exterior al momento de pensar una programación variada, la idea es descentralizar y tender redes desde Rosario al resto del país. Por eso también tenemos subsedes: hemos llevado obras a Funes, a San Nicolás y este año por tercer año consecutivo Arroyo Seco va a recibir propuestas del festival”, cerró.