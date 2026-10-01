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Un campeón con España trató a la selección argentina de "antifútbol" tras el Mundial

Más de dos meses después de la final en New Jersey, un defensor de la Roja apuntó severamente contra la Albiceleste por su "agresividad" en la Copa del Mundo

1 de octubre 2026 · 11:51hs
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Aymeric Laporte

Aymeric Laporte, defensor de España, fue crítico de la selección argentina tras el Mundial.

Pasaron más de dos meses de la final del Mundial 2026, donde España se consagró campeona del mundo tras ganar 1 a 0 ante Argentina, y los jugadores de la Roja pudieron celebrar el título frente a su gente en esta fecha Fifa, pero también hablaron sobre la tensión que vivieron con los futbolistas albicelestes.

Este miércoles, Aymeric Laporte, uno de los referentes de la selección española, apuntó contra el equipo de Lionel Scaloni y los acusó de “antifútbol” por sus actitudes “agresivas” durante la Copa del Mundo.

El defensor se refirió a los cruces que protagonizaron con varios jugadores de la selección argentina y fue contundente con sus críticas, más allá de haber logrado el triunfo en el tiempo suplementario y de haber levantado la segunda copa de la historia de su selección.

Fuertes críticas a la selección argentina

Durante una entrevista en “El Camino de Mario” en Youtube, Laporte fue duro con sus críticas a los jugadores argentinos y expresó: “Lo que todo el mundo vio al final parecía que se les permitía más. No por figuras dentro del equipo. Lo llega a hacer otro y no se le habría permitido tanto. Es una imagen fea que en varios partidos se vea agresividad, que es antifútbol”.

Laporte discutió con su excompañero Nicolás Otamendi durante la final del Mundial 2026.

Laporte discutió con su excompañero Nicolás Otamendi durante la final del Mundial 2026.

El defensor de la Roja aseguró que le “molestaba ver esa imagen dentro del fútbol y que de repente haya empujones más fuertes de lo debido”. A su vez, habló sobre sus discusiones con Nicolás Otamendi, excompañero suyo en Manchester City, y afirmó: “Nico quería representar a su país, le conozco y por fuera es buen tío”.

>> Leer más: Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Por otro lado, Laporte señaló que la final fue su partido “más significativo”, ya que consideró que en la semifinal ante Francia jugaron “algo mejor”. En tanto, adelantó que cree que “no llega” a disputar el Mundial 2030 y concluyó sobre su consagración: “Estoy en una nube, muy pocos tienen la suerte de vivir eso”.

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