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Rosario, sede del Turismo Científico: ¿qué es y cuándo son las jornadas?

Es un rubro que crece año a año. Quiénes pueden ser parte. Cuál es el valor agregado de esta propuesta que une el placer de conocer, con la producción de ciencia

1 de octubre 2026 · 11:09hs
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El acuario de Rosario

El acuario de Rosario, uno de los escenarios en lo que se harán distintas actividades

El Turismo Científico hace pie en Rosario los días 1 y 2 de octubre. ¿De qué se trata esta propuesta? A diferencia del turismo tradicional propone "una experiencia directa y participativa donde el viajero no solo contempla un destino sino que aprende, observa o colabora activamente en proyectos de investigación, conservación o interpretación del entorno natural y cultural", dijo a La Capital Osvaldo Giuello, arquitecto y licenciado en Turismo quien le ha dado un gran empuje a estas actividades, a través de la Red de Turismo Científico Argentina.

Este año se realizan las segundas jornadas en Rosario, con la participación de expositores del país y el extranjero. Las actividades pueden realizarse de forma presencial o virtual, y está previsto, para aquellos que se sumen personalmente, recorrer lugares emblemático de Rosario ( y la región) relacionados con la biodiversidad y la ecología.

"La clave del Turismo Científico es la difusión y el trabajo colaborativo. Cada provincia, en el marco de la red, tiene un representante que promueve lo que sucede y se genera en su zona en relación a la ciencia, la innovación y la sustentabilidad, destacando el valor del trabajo en conjunto y de las redes interinstitucionales. Se busca compartir conocimientos, potenciar capacidades y generar mayor impacto científico, social y territorial", explicó.

Las jornadas que se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario fueron organizadas por la Fundación CTS, el Grupo de Estudios Espacio I + D (de la Facultad de Ciencia Política) y las redes de turismo científico de Argentina de Costa Rica, Colombia y la red Internacional de Turismo Científico. Quienes deseen participar pueden inscribirse en forma gratuita en @fundacioncts o en la página https://www.turismocientificoargentina. org

Observar, compartir y aportar a la ciencia

"Por ejemplo, muchos no saben que en Rosario somos pioneros en biotecnología, en software, que tenemos un Polo Científico de alcance internacional. O que en San Lorenzo está la planta planta solar fotovoltaica, que es sustentable y se incorpora a la red que brinda el servicio sin generar perjuicio. O han recorrido el acuario, quizá, pero no saben que pueden ser parte de experiencias, como las que haremos en estas jornadas, aportando datos a investigaciones científicas", dijo Giuello.

"Las jornadas no tienen costo y entregamos certificados", contó el organizador. Están dirigidas a todos aquellos especialistas o simplemente ciudadanos interesados en estas temáticas.

Giuello destacó que el Turismo Científico es bastante nuevo, que aparece hace décadas "mencionado" en el mundo pero se configura como tal hace 10 o 15 años en nuestro país y en Sudamérica.

"El año pasado se realizaron las primeras jornadas organizadas por nosotros, por la Fundación CST, en Rosario, por lo que empezamos a pisar cada vez más fuerte en esta área", dijo.

"Uno puede pensar que va a una agencia de Turismo convencional y pregunta dónde puede hacer recorridos de aventura o conocer lugares para avistaje de aves o ballenas, pero el Turismo Científico es otra cosa...la diferencia, el plus, es que nosotros ofrecemos a la gente que sea parte del conocimiento, que pueda crear, que pueda difundir, además de conocer".

"Proponemos, además, un turismo responsable y desde la multidisciplina", expresó.

En Santa Fe, en San Lorenzo precisamente "existe la planta solar fotovoltaica que vamos a ir a conocer en esta oportunidad. Vamos a escuchar una charla, conocer más sobre energía renovable, vamos a poder ingresar a las cabinas y hasta aprender a hacer mediciones", contó a modo de ejemplo.

De Misiones a Rosario

Daniela Ayala, que es parte de la red de Turismo Científico señaló a este diario que ella representa a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa. "Soy además la embajadora de la plataforma INaturalis de ciencia ciudadana donde cualquier persona puede producir fotos, videos, audios, escritos sobre biodiversidad que se comparten con mucha gente de todo el mundo".

"Nuestro objetivo, a partir del turismo científico, es generar datos de biodiversidad para la gestión de recursos, de áreas naturales, de especies en peligro de extinción, por ejemplo, dar a conocer especies que no sean nativas. Y no solo pueden hacerlo los expertos sino que justamente se abre a la población general, que es lo interesante y democrático de nuestra propuesta".

Los datos que recibimos, explicó Ayala, "son analizados, curados por especialistas e ingresan a grandes bases de datos de biodiversidad: la información es de libre acceso, en forma gratuita".

Pasión por las aves, en un click.

Pasión por las aves, en un click.

Redes que se van tejiendo

Bajo el lema “Trabajando en redes colaborativas”, las jornadas se realizan para "darle más empuje al Turismo Científico y acercarlo a una mayor cantidad de personas", señalaron los expositores.

"El objetivo central de este gran evento es visibilizar los aportes y resultados generados a partir del trabajo colaborativo, poniendo en evidencia cómo la conformación de redes interinstitucionales e interdisciplinarias favorece la creación de sinergias y amplía el impacto científico, social y territorial de las iniciativas".

Datos para participar

Fecha: 1 y 2 de octubre de 2026.

Lugar: Facultad de Ciencia Política y RRII, UNR (Rosario, Argentina).

Modalidad: Híbrida.

Acceso: Libre y gratuito (se entregan certificados).

Ejes de las jornadas internacionales de turismo científico: durante los dos días, expondrán investigadores, docentes y gestores de diferentes países quienes abordarán: turismo científico en territorios insulares, el turismo científico como fuente de información para la biodiversidad, turismo geológico y geoparques, entre otros.

El evento contará con la presencia de autoridades provinciales relacionadas a ciencia, turismo y sustentabilidad, los máximos referentes universitarios de Rosario y Santa Fe, la dirección del Conicet Rosario y otras autoridades académicas y de la sociedad civil.

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