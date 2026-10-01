Deporte y ambiente: la estrategia sostenible de los Juegos Suramericanos 2026

Los planes de Sostenibilidad y Legado forman parte de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, buscando trascender más allá de las dos semanas de competencia.

La estrategia se desarrolla en las distintas ciudades sede (Rosario, Santa Fe y Rafaela) incorporando criterios ambientales desde la planificación. Entre las acciones se encuentran la gestión integral de residuos, el uso responsable del agua y la energía, la reducción de la huella ambiental y la sensibilización de la comunidad.

La propuesta parte de una idea amplia de sostenibilidad. No se trata solamente de reducir los impactos ambientales asociados a una competencia de esta magnitud, sino también de generar capacidades que puedan ser aprovechadas en el futuro. En ese sentido, las experiencias de las distintas ciudades sede adquieren un valor particular.

En este marco, Rafaela por ejemplo fue escenario de una jornada de trabajo con representantes de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), autoridades del Gobierno de Santa Fe y funcionarios municipales. “Para nosotros es fundamental todo este proceso, conocer el impacto que están dejando los Juegos para las comunidades y ver cómo de manera efectiva logran una alianza entre el gobierno y la comunidad”, explicó Gerónimo Peñalva, responsable del área de Sostenibilidad y Legado de los Juegos.

“Los Juegos Suramericanos representan una oportunidad muy importante para mostrar que un evento deportivo de esta magnitud puede desarrollarse incorporando criterios ambientales desde la planificación”, sostuvo Enrique Soffietti, director del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela.

La agenda incluyó además una instancia de capacitación a cargo de Mabel Roca, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad del Comité Olímpico Argentino, quien brindó la charla “La sostenibilidad en el deporte”. El encuentro permitió reflexionar sobre el papel de las organizaciones deportivas en la incorporación de prácticas sustentables y en la generación de nuevos hábitos.

En Rosario, el Comité Olímpico Argentino visitó el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos de Rosario, donde se gestionan los residuos que se generan en los distintos predios donde se desarrollan los Juegos, desde su separación en cestos y contenedores hasta su tratamiento en el Centro Ambiental.

La articulación entre organismos provinciales, municipios y entidades vinculadas con la organización se desarrolla a través de la Mesa Ambiental, un espacio desde el cual se busca coordinar las distintas acciones y experiencias.

Otro componente central es la medición. Una vez finalizados los Juegos se evaluarán, entre otros indicadores, los residuos generados, el consumo de energía y la utilización de agua. Matías Del Bueno, secretario de Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que estos datos deben surgir de un estudio integral que permita comparar los resultados obtenidos con los valores esperados.

“Los datos siempre se elaboran y se entregan con la finalización, con un estudio. Se compara con los esperados y eso se publica”, explicó. La información obtenida no apunta únicamente a elaborar un balance de Santa Fe 2026. También puede convertirse en conocimiento para ODESUR y para futuras ciudades organizadoras de competencias similares.

Así, la sostenibilidad aparece como una dimensión transversal de los Juegos: una agenda que combina ambiente, infraestructura, educación, participación ciudadana y gestión, con la expectativa de que parte de lo construido para XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 pueda continuar después de la última competencia.