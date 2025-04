Caburo, leyenda del blues rosarino, vuelve a los escenarios

"Hace un tiempo dejé de lado mi banda eléctrica Caburoblus y armé un quinteto de blues acústico con Franco en armónica, Juan Manuel, Enzo y Vi Mata en guitarras. Venimos tocando hace un par de meses, vamos a tocar un 90 por ciento de temas míos y algún que otro cover, como ‘Avellaneda Blues’, de Manal", contó. Para Caburo, la lista de temas es "una selección a prueba de balas", que promete una noche "plena de música, blues, recuerdos y mucho amor".

"Es el mejor estilo, donde uno puede cantar con todas las vísceras puestas arriba de la mesa. No sé si algún otro estilo lo tiene. Si no hay pasión, no existe el blues", agregó, sobre el género al que dedicó su vida.

Embed - Caburoblus - Bye Bye Blues

>> Leer más: Caburo: "El barrio tiene una belleza melancólica"



Hace un tiempo, Caburo está tocando en la peatonal Córdoba. "Me encontré con un lugar en el que nunca había tocado y creo que eso también es parte de mi blues. Era una asignatura pendiente que arrastraba desde hace muchos años. Siempre le tuve miedo y respeto a la calle y ahora dije '¿por qué no?'", apuntó sobre esta nueva exploración.



En 2023, el músico atravesó problemas de salud, ante lo cual sus allegados y colegas organizaron un recital a beneficio. "Mi agradecimiento no es sólo para los músicos que se sumaron, es también para el público que me apoyó en momentos jodidos, ahora estoy de vuelta y quiero retribuirles con música tanto cariño", cerró.