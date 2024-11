Litto Nebbia: "La actitud rockera sigue existiendo"

Litto, vos estás en plena actividad, venís de dar una serie de recitales en La Pampa y falta muy poco para que desembarques en Rosario, parecés un pibe, pero en realidad sos uno de los inventores del rock nacional, algo así como el Bob Dylan argentino: ¿cómo te llevás con tanto pasado? ¿Sos un memorioso, cultivás aunque sea un poco la nostalgia?

No necesito de la nostalgia, porque vivo siempre impregnado de todo eso que me rodea a partir de mi educación: música, cine, literatura.

Y eso siempre está… amar algo, tener profunda vocación por el arte, nunca se trata de la edad… me refiero a la edad tiempo reloj. La edad cronológica permite que uno amplíe el conocimiento de tantas cosas que apasionan… Pero también que puedas tener un poco más de paciencia por tantas otras que te aburren o no te gustan directamente… Se me acerca mucha gente que hace preguntas sobre la edad. Algunos dicen: “¿Cómo puede ser que tengas la voz igual a tu juventud ?”. Y para nada tengo igual la voz… quizá tengo mayor expresividad en el canto, en pronunciar la palabra. Todo lo demás son sensaciones que le llegan a la gente si se dejan penetrar por las canciones. Sigo escribiendo sobre las relaciones humanas… Realmente es lo que más me interesa y es de lo poco que puedo opinar con cierta certeza.

Sé que no tenés teléfono celular. ¿Cómo te llevás con las nuevas formas de difusión de la música, vos que según me han contado sos un gran coleccionista de discos?

Es cierto que no uso celular, y el de mi mujer es el que paga el pato, porque muchísima gente que me quiere encontrar, la molesta a ella…

Pero estoy metido en todas las formas que existen, porque me interesa además estar al tanto de todas las cosas que suceden. Luego, lógicamente, hago mi propia elección. Colecciono discos en todos los formatos que existan o que consigo. También libros y films.

Tengo una muy buena memoria… claro que es selectiva de las cosas que más me emocionan.

Contanos en qué andás ahora: ¿sólo girando, o armando discos, como ha sido tu hermosa costumbre?

Hace poco más de un mes comencé a tocar de a poco, luego del accidente que tuve que me hizo estar encerrado un año. Me resbalé y me fracturé rótula y húmero. Me operaron de ambas cosas y allí comenzó la recuperación con kinesiología.

Sigo con eso, porque si bien no me duele nada y muy despacito ya me muevo y puedo tocar, todavía no puedo doblar bien la pierna…

El año que estuve en mi casa encerrado, sin poder salir a ningún lado, lo que hice fue leer más, ver más films, y compaginar pilas de álbumes de mis cosas inéditas en vivo.

Tengo más de cinco cajones llenos… Apareció el primer box set con 12 volúmenes de los archivos de Nebbia, 206 grabaciones inéditas.

Ahora está por salir la continuación anexo, con seis volúmenes más, del 13 al 18. Me encanta esto porque descubre una faceta que prácticamente no está registrada en los discos de estudio. Las improvisaciónes, los cambios de ritmo, las modulaciones, temas inéditos y una cantidad de cosas bien emocionales que sólo se dan en vivo.

0000412159.jpg François Truffaut.

¿Cuáles son tus planes acá en Rosario? Me sorprendió (gratamente) lo del cine negro. ¿Nos ampliás un poco?

Trato de tocar un repertorio distinto por cada zona donde ando presentándome. De esa manera disfruto más y además no me estanco, tengo que estar en dedo de un repertorio muy variado...

Ahora que voy a estar en Rosario en dos oportunidades, tocando en el Centro Cultural Contraviento, las dos presentaciones serán distintas. La primera hace alusión al cine noir, cine negro o novela negra también, si se quiere… Presentaré cuatro peliculitas (así las llamo) que son unas músicas que escribí para toda aquella hermosa cosa de Godard, Truffaut, Resnais, entre otros. Vi esos films en mi adolescencia y me quedó una bella y sensible impresión de ellos, entonces armé todo un disco con temas inspirados en algunos, muy a pesar de que estas películas ya tienen una banda sonora excepcional, escrita por grandes maestros como Michel Legrand o Georges Delerue. Cómo me hubiera gustado escribir la banda sonora de alguna de estas películas...

Una vez escrita mi música me puse en la tarea de visualizarlas, y con un amigo fotógrafo muy amante también del cine y la música, hicimos estos clips, que no quiero llamarlos así, jaja, por eso lo de peliculitas… Entonces en esta presentación voy a mostrar cuatro de estos trabajos, alternativamente a mis charlas al respecto y lógicamente la interpretación de un manojo de canciones que he realizado para el cine.

La segunda presentación es una suerte de songbook, donde toco temas de diversas épocas, pocos clásicos y muchos prácticamente desconocidos.

Y al mes siguiente estaremos otros dos días, con Silvina Garré y Daniel Homer, tocando canciones que nos gustan de variado repertorio. Algunas nuestras, temitas brasileños y cosas por el estilo...

godard.jpg Jean-Luc Godard.

Vos sos músico pero, además, un songwriter, como se dice: es decir, no carecés de capacidad lírica. ¿Sos un lector usual? ¿Y leés poesía?

Leo muchísimo, de todo un poco. Novela negra, libros de cine y de música. De pronto me agarra agotarme en libros de corresponsales tipo Kapucinski o Jon Lee Anderson, de pronto me meto en libros de escritores como Gore Vidal o Norman Mailer. Soy fan de Philip K. Dick. Eso me ha llevado a leer algo de Ursula Le Guin o Stanislav Lem. en fin, leo de todo… pero es cierto que leo poca poesía.

¿Y cómo fue tu experiencia como empresario discográfico, si así podemos llamarte, con Melopea?

Se trata de una aventura muy próxima a lo espiritual. sin que lo elijas te mete muchas veces en problemas de dinero. Pero por suerte esto se equilibra con las experiencias de vida, la construcción de diversos álbumes. Aunque no todo es reconocido inmediatamente, inclusive a veces por algunos artistas, te hace sentir bien que podés humildemente impulsar la realización de algún músico, que tal vez tiene mucho talento pero no la energía para poder desenvolverse con las vicisitudes del ambiente artístico. Hay álbumes que estoy orgulloso de haberlos producido, de haber participado tocando o haber colaborado de alguna manera. Los últimos del Polaco Goyeneche, los primeros de Adriana Varela, el último de Dúo Salteño, un par de la señora Suma Paz, algunos del bandoneonista Walter Ríos o el trompetista Roberto “Fats” Fernández, los del último cantor de Aníbal Troilo, Tito Reyes… Y una pila de grabaciones junto a músicos que admiro y quiero como Rubén Rada, Hugo & Osvaldo Fattoruso, César Franov, Facundo Cabral, y puedo mencionarte varias docenas más...

Melopea es una casa de música. Construida en la casa de mi madre Martha, marciana que de alguna manera impulsó mucho de esto.

es un lugar donde siempre la tarea ha sido la de poder concretar la realización de un disco sin pensar en cuánto va a vender, si ganaremos o no, cómo será la publicidad, ni preocuparnos en una serie de aspectos que existen en la industria. Sólo nos ha preocupado el poder abordar la grabación de algo que nos gusta, y hacerlo de la manera que pensamos, libremente. Una vez terminado todo esto, incluyendo su mezcla final y la portada, viene el aspecto del negocio. En este tema siempre hemos sido muy pequeños… orgullosos aunque pequeños (risa).

CDMSE5052.jpg Uno de los discos de Roberto Goyeneche editados por Melopea.

Una brava: ¿sigue existiendo eso que llamamos “rock”? ¿O ya es parte de los museos?

Sigue existiendo la actitud rockera, seguramente. Lo que sí está faltando es que aparezcan artistas con un poder de vocación inalterable, con una idea fija en cuanto a desarrollar una carrera sin concesiones.

El negocio ha cambiado un poco las reglas… Casi todos quieren ser conocidos, y esa actitud se contradice un poco con lo emocional, lo pasional.

Ping pong

Dos discos predilectos.

“A Tramp Shining”, de Richard Harris, y “New York Tendaberry”, de Laura Nyro.

Dos bandas de rock.

Traffic y 5th. Avenue Band.

Dos solistas.

Mshell Ndegeocello y Milton Nascimento.

Dos películas.

“El gran master” (Kai Wai) y “El irlandes” (Martin Scorsese)

Dos directores de cine.

Martin Scorsese y Wong Kar Wai.

Dos actrices.

Kate Winslet y Juliette Binoche.

Dos músicos argentinos.

Walter Ríos y Lalo Schifrin.

Dos amigos (o los que quieras).

Los amigos de mi adolescencia en Rosario… Los que están y los que se han marchado