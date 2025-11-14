La Capital | Zoom | gemelos

Leo y Thiago, los gemelos con síndrome de Noonan que emocionaron a Guido Kaczka

Los hermanos, de apenas cinco años, se hicieron conocidos en TikTok y lograron recaudar 25 millones de pesos

14 de noviembre 2025 · 09:37hs
Guido Kaczka continúa conquistando los corazones de los televidentes con su programa de televisión “Buenas noches, familia”. Fiel a su estilo, en cada emisión el conductor recibe invitados que comparten su historia y su talento. En las últimas horas, lo que más conmovió fue la historia de vida de dos gemelos con síndrome de Noonan, una rasopatía que afecta al desarrollo.

La noche del miércoles, el estudio recibió la visita de Thiago y Leonel, dos hermanos de 5 años que son pacientes del Hospital Garrahan. Se trata de dos nenes muy conocidos en las redes sociales, aunque fue la primera vez que aparecieron en televisión.

Los hermanos estuvieron acompañados por Nico, un amigo de la familia que, en representación de ellos, mostró su talento con el objetivo de recaudar fondos para su tratamiento médico. Cabe recordar que en el programa de Kaczka existe un segmento llamado “La puerta del show”, donde cada participante comparte su alias para recibir colaboraciones a través de una “gorra virtual”.

En este sentido, los gemelos de TikTok, Leo y Thiago, junto al talento y la ayuda de Nico, lograron recaudar 25 millones de pesos.

Leo y Thiago con Guido Kaczka

Tienen cinco años, son Thiago y Leonel, son gemelos que tienen una complicación y viene un amigo de la familia”, comenzó diciendo Guido Kaczka al presentar a los invitados de la noche. De esta forma, Thiago y Leo hicieron su entrada al estudio de "Buenas noches familia".

En un divertido intercambio con el conductor, se presentaron junto a Nicolás Zabala, amigo de la familia.

A continuación, Guido presentó un video en el que los gemelos contaron quiénes son: “Yo me llamo Leo.Yo me llamo Thiag, y somos gemelitos. Tenemos un síndrome que se llama Noonan rasopatía. Tenemos cinco añitos. Somos pacientes del Hospital Garrahan. A veces no podemos viajar porque no tenemos el boleto. Somos muy D-I-V-E-R-T-I-D-O-S.”

En ese momento, Guido le consultó a Nicolás sobre su vínculo con los pequeños. “Hace más de cuatro años que los conozco”, respondió el cantante. “Lo vamos a escuchar a Nico”, anunció Kaczka. Pero antes de comenzar con el show, el conductor recibió un tierno abrazo de Leo.

Al ritmo de Leo Mattioli, Nico dio inicio a su presentación en vivo, mientras Guido bailaba e invitaba a los gemelos a sumarse. Luego de la primera canción, el conductor recibió otro abrazo, esta vez de Thiago. “Gracias por tu abrazo. Yo quería mucho este abrazo”, expresó emocionado Guido.

Hacia el final del show, el conductor reveló el resultado de la recaudación del segmento "La puerta del show": 25 millones de pesos.

Embed

Leo y Thiago: estrellas en TikTok

Si bien esta fue su primera aparición en la televisión, Thiago y Leo ya son popularmente conocidos en las redes sociales. En 2022, se hicieron virales en TikTok cuando su mamá, Laura Colman, compartió un video en el que intentaba descubrir quién se había comido los fideos de la heladera sin permiso.

A partir de aquel momento, Laura comenzó a mostrar en la plataforma distintos momentos del día a día de los hermanos, y rápidamente Thiago y Leo conquistaron el corazón de miles de usuarios.

Qué es el síndrome de Noonan

Los gemelos padecen síndrome de Noonan, una rasopatía, es decir, una enfermedad genética causada por mutaciones en los genes que afectan la vía de señalización Ras/MAPK, responsable del crecimiento y desarrollo celular.

Este síndrome afecta el desarrollo normal de distintas partes del cuerpo desde el nacimiento y se manifiesta a través de diversos síntomas, como rasgos faciales distintivos (ojos muy separados, párpados caídos), baja estatura, defectos cardíacos y alteraciones en el tórax.

Además, las personas con síndrome de Noonan pueden presentar dificultades de aprendizaje y problemas de audición o visión.

