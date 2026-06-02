La Capital | Zoom | Rosario

Rosario será sede del 10° Congreso de Oficios del Espectáculo

Los días 3 y 4 de junio, tendrá lugar el encuentro que reunirá a trabajadores, técnicos, artistas y especialistas del país y la región

2 de junio 2026 · 14:42hs
Google Seguir a La Capital en Google
El evento busca fortalecer los vínculos entre quienes trabajan detrás de escena y generar un espacio de encuentro para compartir experiencias

El evento busca fortalecer los vínculos entre quienes trabajan detrás de escena y generar un espacio de encuentro para compartir experiencias

Organizado por el Instituto de Formación en Oficios del Espectáculo (IFOE) y acompañado por la Municipalidad, Rosario será sede del Congreso 10° Congreso de Oficios del Espectáculo. El evento se llevará adelante los días 3 y 4 de junio en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) y Galpón 11, con entrada gratuita e inscripción previa.

Durante dos jornadas habrá capacitaciones, charlas, mesas de debate y espacios de intercambio vinculados a iluminación, sonido, visuales, producción técnica, stage management y nuevas tecnologías aplicadas al espectáculo en vivo. Todo con entrada gratuita e inscripción previa.

Además de las instancias de formación, el Congreso busca fortalecer los vínculos entre quienes trabajan detrás de escena y generar un espacio de encuentro para compartir experiencias, desafíos y nuevas herramientas en una industria en permanente crecimiento y transformación.

Embed

>> Leer más: El Galpón 11 organizó un taller gratuito con músicos de Trueno y Cindy Cats

Un espacio de formación y encuentro

Lo que vemos a nivel regional es cómo los técnicos necesitan cada vez estar más formados, actualizados con las novedades. Eso también nos impulsa a generar instancias como el Congreso, para cruzarnos, conocernos, intercambiar experiencias”, dijo Emiliano Caffarelli, uno de los fundadores de IFOE junto con Mafer Weber y Leandro Calonge.

“Nuestro padrino artístico desde el nacimiento de la escuela es Juan José Quaranta, que es el iluminador histórico de Charly García. Él nos cuenta que en su época no había ese intercambio, era como que la data se amarreteaba un poco más. Hoy me parece que hay una avidez más de comunidad, de compartir conocimientos, recursos y eso es a lo que apuntamos”, sumó.

Con más de diez ediciones realizadas, más de 100 expositores y miles de asistentes a lo largo de su historia, el evento se posiciona como uno de los encuentros más importantes del sector en Argentina.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por IFOE (@instituto_foe)

>> Leer más: El Festival de Jazz vuelve a encender la ciudad con cinco días de música en vivo

El Congreso comenzó hace una década también en Rosario, de la mano de IFOE, que abrió sus puertas en la ciudad hace catorce años. Desde entonces, la institución abrió una sede en Buenos Aires y da capacitaciones de manera online a toda Hispanoamérica. El Congreso, por su parte, comenzó a itinerar por distintas ciudades del país y en 2026 vuelve a su origen.

El evento no sólo es un para quienes ya se desempeñen en el sector, sino para quienes quieran comenzar a desempeñarse en el rubro. “Nos vamos a encontrar todos, tanto dueños de empresas de rental, como empresarios del espectáculo, técnicos, técnicas, iluminadores, sonidistas, riggers, stage managers, productores. Y para quienes quieran dar sus primeros pasos, pueden empezar a entender y a conocer. Por eso, los cursos van a ser gratuitos”, cerró.

Noticias relacionadas
Perfume Patria se presenta todos los viernes de junio a las 21 en Espacio Magma

La obra que transforma una casa en escenario: "Perfume Patria" vuelve todos los viernes de junio

En los trece institutos del Conicet Rosario trabajan unas 800 personas, en los últimos tres años se registraron 78 bajas. 

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

el tiempo en rosario: un martes con muchas nubes y una maxima de 17º

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º

Juan es de Funes y decidió recorrer el país detrás de un objetivo solidario

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Ver comentarios

Las más leídas

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Lo último

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Fue la peor charla técnica del mundo: los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

"Fue la peor charla técnica del mundo": los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Tres jóvenes fueron acusados de asesinar a Maximiliano Gómez Cáceres luego de engañarlo con una cita para intercambiar un pilotín. Fueron imputados pero ya están presos desde marzo por otros delitos
Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes
Policiales

Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Información General

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Ovación
Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

¿Cábala o coincidencia? La selección argentina ya sabe qué camisetas usará en la fase de grupos

¿Cábala o coincidencia? La selección argentina ya sabe qué camisetas usará en la fase de grupos

Atención, selección argentina: una figura de Austria se pierde el Mundial por lesión

Atención, selección argentina: una figura de Austria se pierde el Mundial por lesión

Policiales
Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes

Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes

La Ciudad
Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo
La Ciudad

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas
La Ciudad

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van
La Ciudad

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja
Ovación

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista
Policiales

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos
POLICIALES

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Política

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores
Información general

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing
Policiales

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género
La ciudad

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien
La ciudad

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial
Salud

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo