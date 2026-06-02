Rosario será sede del 10° Congreso de Oficios del Espectáculo

Los días 3 y 4 de junio, tendrá lugar el encuentro que reunirá a trabajadores, técnicos, artistas y especialistas del país y la región

El evento busca fortalecer los vínculos entre quienes trabajan detrás de escena y generar un espacio de encuentro para compartir experiencias

Organizado por el Instituto de Formación en Oficios del Espectáculo (IFOE) y acompañado por la Municipalidad, Rosario será sede del Congreso 10° Congreso de Oficios del Espectáculo. El evento se llevará adelante los días 3 y 4 de junio en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) y Galpón 11, con entrada gratuita e inscripción previa.

Durante dos jornadas habrá capacitaciones, charlas, mesas de debate y espacios de intercambio vinculados a iluminación, sonido, visuales, producción técnica, stage management y nuevas tecnologías aplicadas al espectáculo en vivo. Todo con entrada gratuita e inscripción previa.

Además de las instancias de formación, el Congreso busca fortalecer los vínculos entre quienes trabajan detrás de escena y generar un espacio de encuentro para compartir experiencias, desafíos y nuevas herramientas en una industria en permanente crecimiento y transformación.

Un espacio de formación y encuentro

“Lo que vemos a nivel regional es cómo los técnicos necesitan cada vez estar más formados, actualizados con las novedades. Eso también nos impulsa a generar instancias como el Congreso, para cruzarnos, conocernos, intercambiar experiencias”, dijo Emiliano Caffarelli, uno de los fundadores de IFOE junto con Mafer Weber y Leandro Calonge.

“Nuestro padrino artístico desde el nacimiento de la escuela es Juan José Quaranta, que es el iluminador histórico de Charly García. Él nos cuenta que en su época no había ese intercambio, era como que la data se amarreteaba un poco más. Hoy me parece que hay una avidez más de comunidad, de compartir conocimientos, recursos y eso es a lo que apuntamos”, sumó.

Con más de diez ediciones realizadas, más de 100 expositores y miles de asistentes a lo largo de su historia, el evento se posiciona como uno de los encuentros más importantes del sector en Argentina.

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El Congreso comenzó hace una década también en Rosario, de la mano de IFOE, que abrió sus puertas en la ciudad hace catorce años. Desde entonces, la institución abrió una sede en Buenos Aires y da capacitaciones de manera online a toda Hispanoamérica. El Congreso, por su parte, comenzó a itinerar por distintas ciudades del país y en 2026 vuelve a su origen.

El evento no sólo es un para quienes ya se desempeñen en el sector, sino para quienes quieran comenzar a desempeñarse en el rubro. “Nos vamos a encontrar todos, tanto dueños de empresas de rental, como empresarios del espectáculo, técnicos, técnicas, iluminadores, sonidistas, riggers, stage managers, productores. Y para quienes quieran dar sus primeros pasos, pueden empezar a entender y a conocer. Por eso, los cursos van a ser gratuitos”, cerró.